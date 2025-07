AUTOBUS

SETA Società Emiliana Trasporti Autofiloviari, con sede a Modena, ha avviato una nuova procedura di gara per la fornitura di 28 autobus, di cui 14 di primo ordine e altri 14 opzionali.

L’appalto, dal valore di oltre 27 milioni di euro, include anche la possibilità di ottenere i pezzi di ricambio per l’intera durata di vita dei veicoli (stimata in 14 anni) o, in alternativa, un servizio completo di manutenzione.

Struttura e obiettivi della gara indetta da SETA

La gara è strutturata in un unico lotto ed è rivolta alle aziende che producono o forniscono autobus.

La selezione seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con valutazione ripartita in offerta economica (30 punti) e offerta tecnica (70 punti).

L’investimento totale stimato per questa operazione, considerando tutti gli autobus e le opzioni di ricambi o manutenzione, ammonta a poco più di 27 milioni di euro, IVA esclusa.

Tipologia di autobus elettrici

I mezzi richiesti sono autobus urbani (Classe I) di circa 9,5 metri di lunghezza, con pianale ribassato per facilitare l’accesso e dotati di due porte; e saranno impiegati per il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

La loro caratteristica fondamentale è la trazione completamente elettrica, con un sistema di ricarica ideato per essere sfruttato durante la notte, il cosiddetto “overnight”.

Tutti i veicoli saranno inoltre allestiti con uno spazio dedicato per le persone a mobilità ridotta.

Il contratto avrà una durata di 14 anni, in linea con la vita utile stimata degli autobus, dal 2025 al 2039.

Termini per la presentazione delle offerte

L’intera procedura di gara si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Appalti di SETA.

Le aziende partecipanti devono dimostrare la propria idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio per produzione/vendita autobus), capacità economica e finanziaria (nello specifico: fatturato globale pari o superiore all’importo di gara negli ultimi 5 anni), e capacità tecnica e professionale (nello specifico: aver fornito un quantitativo di autobus nuovi della stessa tipologia almeno pari al numero di autobus garantiti in gara negli ultimi 5 anni).

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 11:00 del 26 agosto 2025.

