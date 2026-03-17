AUTOBUS

l rincaro del gasolio (+25%) pesa sull’intero comparto. Le associazioni sollecitano agevolazioni fiscali e aiuti UE per salvare i servizi e la stabilità dei conti.

Le associazioni di categoria del trasporto pubblico locale (TPL) e dei servizi di linea e di noleggio autobus con conducente AGENS, ANAV e ASSTRA hanno sollecitato ufficialmente il Governo italiano affinché intervenga con provvedimenti straordinari per contrastare il pesante rincaro dei costi energetici, proponendo l’estensione degli sconti sulle accise e l’attivazione di un nuovo quadro di aiuti a livello europeo.

Un peso economico da trenta milioni al mese

Il settore del trasporto passeggeri si trova attualmente a gestire una fase di estrema incertezza, innescata principalmente dalle turbolenze geopolitiche in Medio Oriente che hanno destabilizzato i mercati delle materie prime.

Dall’inizio dell’anno, il prezzo del gasolio ha subito un’impennata vicina al 25%, una variazione che grava pesantemente sui bilanci delle aziende. Per le imprese che garantiscono la mobilità quotidiana, questo scenario si traduce in un esborso aggiuntivo che supera i 30 milioni di euro ogni mese, una cifra che mette a rischio la stabilità finanziaria dell’intero comparto.

L’incognita dei costi operativi sulla continuità del servizio

L’approvvigionamento energetico costituisce la seconda voce di spesa più rilevante per le società di trasporto, arrivando a pesare per oltre il 15% sul totale dei costi di esercizio. Di fronte a rincari così repentini e consistenti, diventa complesso per i gestori mantenere inalterati gli standard qualitativi e la frequenza delle corse offerti alla cittadinanza.

Oltre al gasolio, le aziende devono fare i conti con l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del metano, sia in forma compressa che liquida, elementi che riducono progressivamente i margini di profitto e creano tensioni su tutta la filiera produttiva.

Una rete di protezione in sede europea

Per arginare questa emorragia economica, le rappresentanze del trasporto pubblico hanno indicato una strategia basata su due fronti d’azione.

La prima proposta riguarda l’ambito internazionale e punta a ottenere da Bruxelles un nuovo perimetro normativo, simile al Temporary Framework già utilizzato in passato. L’obiettivo è permettere ai singoli Stati membri di varare misure eccezionali per indennizzare le imprese colpite dai picchi dei prezzi energetici, creando così uno scudo efficace contro le attuali oscillazioni del mercato globale.

La leva fiscale per il trasporto pubblico e privato

Sul piano nazionale, invece la richiesta avanzata al Governo si concentra su un intervento immediato per alleggerire il carico fiscale che grava sui rifornimenti. Le associazioni chiedono che la riduzione dell’accisa applicata al gasolio commerciale venga estesa a tutte le tipologie di trasporto pubblico locale.

Questo provvedimento, secondo le intenzioni dei firmatari, non dovrebbe limitarsi ai servizi di linea, ma includere anche il segmento del noleggio di autobus con conducente, così da garantire un sostegno uniforme a tutti gli operatori che si occupano di movimentare i passeggeri sul territorio.

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