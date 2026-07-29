AUTOBUS

L’agevolazione è riservata ai residenti campani tra gli 11 e i 26 anni. Tutti i requisiti per ottenere l’agevolazione.

Mentre proseguono le vacanze estive, la programmazione campana per il prossimo rientro tra i banchi muove i suoi passi decisivi. La Regione ha infatti ufficializzato la prosecuzione di una misura che ha profondamente cambiato le abitudini di spostamento di migliaia di ragazzi, garantendo che il viaggio verso l’istruzione resti accessibile. Si tratta di una misura, dunque, che preserva al contempo il diritto allo studio e la mobilità studentesca.

Un sostegno concreto per il tragitto verso l’aula

L’agevolazione TPL si rivolge a una platea vasta, che abbraccia i giovani dagli undici anni compiuti fino ai ventisei anni di età, purché risultino regolarmente iscritti a scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado.

L’agevolazione si concentra sulla mobilità quotidiana necessaria per raggiungere i luoghi della formazione, coprendo interamente i costi dei titoli di viaggio annuali per i collegamenti tra la propria abitazione e l’istituto di riferimento.

In questo modo, il trasporto pubblico locale diventa uno strumento di equità sociale, permettendo agli studenti residenti sul territorio regionale di usufruire dei mezzi in maniera gratuita.

Requisiti per ottenere l’agevolazione tariffaria

L’accesso al bonus TPL è regolato da parametri precisi. Il limite massimo di reddito familiare, calcolato tramite l’indicatore ISEE, è stabilito a 35.000 euro.

Questa soglia consente di includere una fetta significativa della popolazione studentesca, dai ragazzi delle scuole medie fino a chi frequenta corsi di laurea triennali, magistrali o scuole di specializzazione post-laurea.

Risorse in campo per il futuro dei giovani

Per rendere operativa il bonus trasporti, la Regione ha messo a disposizione 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, ai quali si sommano ulteriori 10 milioni di euro provenienti dai fondi europei PR Campania FSE+, Quest’ultima integrazione ha una finalità specifica, ovvero assicurare una tutela specifica a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità economica, identificata con un ISEE che non superi i 12.500 euro.

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