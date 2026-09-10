AUTOBUS

57 nuovi autobus elettrici a batteria entreranno presto in servizio nel sistema del trasporto pubblico locale altoatesino. La società Sasa SpA ha infatti avviato la gara pubblica per l’acquisto immediato di 42 autobus green, inserendo la clausola opzionale per integrarne ulteriori 15. Una misura ideata per rinnovare la flotta del trasporto passeggeri a Bolzano e nei comuni limitrofi con mezzi silenziosi e a zero emissioni.

I numeri del piano aziendale

L’appalto appena pubblicato fa parte di un programma più ampio, promosso dalla società di trasporto pubblico locale, mirato a mettere su strada circa 120 autobus ecologici entro il 2031.

La strategia aziendale prevede, nel dettaglio, la combinazione di bus elettrici a batteria e autobus a idrogeno fuel cell.

I nuovi mezzi andranno a rinforzare una flotta che vede già 51 autobus a impatto zero regolarmente operativi sulle linee urbane ed extraurbane.

Gli investimenti e le prime consegne

L’intera manovra è sostenuta dalla Provincia autonoma di Bolzano, che lo scorso 30 settembre 2025 ha approvato attraverso la Giunta uno stanziamento complessivo pari a 71,5 milioni di euro.

La roadmap operativa ha registrato già i primi risultati: un lotto iniziale di 9 autobus elettrici da 12 metri (classe II) è stato aggiudicato e farà il suo debutto in strada entro la prima metà del 2027.

Il potenziamento delle infrastrutture di ricarica

L’introduzione della nuova flotta comporta, inoltre, un adeguamento parallelo delle infrastrutture per permettere il rifornimento quotidiano di energia.

In merito, la società TPL è al lavoro per realizzare nuove postazioni presso il deposito di via Buozzi a Bolzano.

Lo stabilimento conta oggi 17 punti di ricarica già in funzione, ai quali si affiancheranno altri 8 stalli attualmente in fase di pianificazione.

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