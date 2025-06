AUTOBUS

Torna il corso gratuito per conducenti di autobus a Bologna. Il percorso formativo prepara alle abilitazioni D, E, CQC e garantisce l’assunzione in Tper. Candidature aperte fino al 30 giugno.

La mobilità è un settore in costante evoluzione e la richiesta di professionisti qualificati è sempre alta. A Bologna, torna un’occasione significativa per chi desidera intraprendere una carriera nel trasporto pubblico locale (TPL): un corso totalmente gratuito volto a formare nuovi conducenti di autobus.

Il percorso formativo mira a fornire le competenze e le abilitazioni necessarie per lavorare nel settore e garantire un’assunzione presso Tper (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna), la principale azienda di trasporto pubblico della Regione.

Nel 2024, ben 55 persone hanno trovato stabilità lavorativa grazie a questa iniziativa, passando dalla disoccupazione a un contratto con Tper.

Corso gratuito per diventare conducente di autobus Tper

Questa opportunità formativa è promossa attraverso una collaborazione strategica tra “Insieme per il lavoro”, Tper (Azienda per il Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) e la Fondazione Aldini Valeriani.

Come anticipato sopra, il percorso si propone di preparare i partecipanti al ruolo di autisti professionisti, fornendo le qualifiche indispensabili per lavorare nell’ambito del TPL.

In sostanza, il corso serve a dotare i futuri autisti di tutte le certificazioni necessarie per entrare a far parte dell’organico di Tper come conducenti professionali di bus.

Obiettivi e certificazioni del percorso formativo

L’obiettivo primario di questo percorso è duplice: da un lato, fornire una formazione professionale completa e, dall’altro, garantire un’occupazione stabile nel settore della mobilità.

Al termine del corso, i partecipanti che avranno superato con successo gli esami finali otterranno le patenti di categoria D ed E, oltre alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) “persone”.

Abilitazioni indispensabili per guidare mezzi autosnodati per il trasporto di persone, composti da un autobus con più di 16 posti a sedere per i passeggeri, con rimorchio di peso superiore ai 750 kg, lunghi oltre 8 metri.

Il percorso formativo per i futuri conducenti Tper

L’attività di formazione, per quest’anno, è prevista per il mese di settembre mentre la classe di aspiranti conducenti di autobus avrà un numero massimo di 25 partecipanti, al fine di garantire un percorso formativo mirato.

Quest’ultimo, più nel dettaglio, prevede circa 220 ore di teoria, integrate da lezioni pratiche su strada.

Requisiti per partecipare ai corsi per conducenti TPL

L’iniziativa si rivolge a persone che si trovano in condizione di disoccupazione o di instabilità lavorativa.

Altri requisiti fondamentali riguardano, in particolare:

Avere compiuto almeno 21 anni di età;

di età; Possedere una buona padronanza della lingua italiana ;

; Essere già in possesso della patente di guida di categoria B.

A differenza delle precedenti edizioni, per quest’anno anche coloro che non sono ancora iscritti a “Insieme per il lavoro” possono candidarsi al corso gratuito per autisti.

Scadenza per la presentazione della domanda

Le candidature per questa edizione del corso potranno essere presentate entro le ore 13:00 del 30 giugno 2025.

Potrebbe interessarti anche: Fondi per il TPL, il rapporto della Sapienza al Convegno ANAV