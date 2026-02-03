AUTOBUS

Circa 200mila famiglie bolognesi riceveranno a casa Boost. La carta, valida 5 anni, sostituisce il cartaceo e permette di caricare CityPass o abbonamenti online e nei punti vendita. Scopri di più.

Il Comune di Bologna ha ufficialmente avviato la distribuzione di Boost, la nuova tessera digitale ricaricabile destinata a trasformare radicalmente i servizi di trasporto pubblico locale (TPL). Nelle prossime ore, circa 200 mila nuclei familiari residenti riceveranno gratuitamente il dispositivo direttamente nella propria cassetta delle lettere, un’iniziativa pensata per incentivare una mobilità urbana più moderna e accessibile.

Trasporto pubblico Bologna: la nuova carta digitale Boost di Tper

Versatilità e vantaggi per i passeggeri

Questa innovazione tecnologica nasce con l’obiettivo di eliminare i vecchi supporti cartacei, offrendo una soluzione molto più flessibile per il trasporto passeggeri. Si sottolinea che la tessera non è legata a un singolo utente e permette di gestire diverse opzioni di viaggio: chi la utilizza può infatti decidere di caricarvi abbonamenti mensili impersonali oppure carnet di corse come il CityPass e il Tesserino metropolitano.

In merito, proprio il CityPass rappresenta l’opzione più vantaggiosa per chi non possiede un abbonamento fisso, in quanto consente di viaggiare al costo di 1,90 euro per singola tratta; inoltre, la natura “multi-persona” del supporto permette di validare il viaggio per più passeggeri contemporaneamente, rendendola una scelta ideale per gli spostamenti di gruppo o in famiglia.

Semplicità d’uso e gestione digitale

Un’altra novità riguarda l’interazione con i nuovi sistemi di bordo, progettata per essere estremamente intuitiva, ricalcando l’esperienza d’uso delle carte di pagamento elettroniche. Per attivare il titolo di viaggio sarà infatti sufficiente accostare la tessera Boost ai validatori di colore verde installati sui mezzi pubblici; un segnale sonoro unito a una luce di conferma indicherà immediatamente il successo dell’operazione.

Altrettanto intuitiva è la gestione del credito e dei titoli residui: l’utente può verificare lo stato della propria carta premendo il tasto informativo sul validatore oppure consultando il portale web ufficiale di Tper inserendo il numero seriale specifico della tessera. Questo sistema permette di avere sempre sotto controllo l’ultima validazione effettuata e il numero di viaggi ancora a disposizione.

Durata e modalità di acquisto

Oltre alla distribuzione gratuita domiciliare per i residenti, il Comune ha previsto canali alternativi per chiunque desideri dotarsi di questo strumento per i propri spostamenti nel comparto dei trasporti bolognesi. Chi non riceverà la carta potrà infatti acquistarla al costo di 2 euro presso i punti vendita fisici di Tper o le rivendite autorizzate.

Una volta ottenuta, la carta Boost garantisce una validità di cinque anni e la possibilità di effettuare ricariche illimitate. Per aggiungere nuovi titoli di viaggio, i cittadini possono procedere comodamente online sul sito di Tper, recarsi alle biglietterie aziendali o sfruttare la vasta rete di tabaccherie convenzionate sparse sul territorio.

Potrebbe interessarti anche: Fit-Cisl e Busitalia: fumata nera al tavolo per il rinnovo del Contratto Collettivo aziendale