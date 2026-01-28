AUTOBUS

Il 28 e 29 gennaio 2026, la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a Roma ospiterà il sesto appuntamento del Seminario nazionale dedicato ad autobus e filobus. L’iniziativa, coordinata dalle passociazioni di categoria ASSTRA, ANAV e AIIT intende delineare le traiettorie future della mobilità collettiva, focalizzando il dibattito su elementi fondamentali per la transizione del settore, come la digitalizzazione, la riconversione energetica e la tutela degli utenti.

Un tavolo di confronto per la mobilità del futuro

L’incontro si configura come il principale spazio di discussione tecnica a livello nazionale per quanto riguarda l’evoluzione del trasporto passeggeri su gomma e sistemi filoviari. Attraverso il coinvolgimento di rappresentanti governativi, aziende operative, centri di ricerca e partner industriali, nello specifico, l’evento mira a stimolare un dialogo costruttivo sulle trasformazioni strutturali necessarie per sostenere e valorizzare il settore.

In questo contesto, il trasporto pubblico locale (TPL) è analizzato come una vera e propria spina dorsale per la crescita sostenibile dei territori, capace di generare benefici non solo ambientali, ma anche economici e sociali.

Innovazione tecnologica e sicurezza al servizio dei cittadini

Entrando nel vivo della due giorni, l’apertura dei lavori vedrà la partecipazione dei vertici associativi e di esponenti di spicco del MIT e di ANSFISA, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a conferma della centralità del comparto nelle nelle agende politiche del Paese.

Durante la prima giornata, il dibattito si concentrerà sulla qualità del servizio, intesa come un binomio inscindibile tra protezione dei passeggeri e facilità di accesso ai mezzi. Ampio risalto verrà dato alle potenzialità offerte dalla digitalizzazione, con un’attenzione specifica all’integrazione dell’intelligenza artificiale per monitorare la domanda in tempo reale e ottimizzare i sistemi di pagamento.

Inoltre, si esploreranno le frontiere della guida assistita e dei sistemi automatizzati, valutando come queste tecnologie possano incrementare l’affidabilità delle linee ad alta capacità nelle aree urbane.

La sfida della transizione ecologica e normativa

Il secondo giorno di lavori sarà invece dedicato all’analisi del quadro legislativo che disciplina gli impianti fissi e alle strategie per rendere le città più vivibili.

La sostituzione dei vecchi veicoli con flotte a zero emissioni, in particolare, rappresenta una sfida complessa, che richiede una valutazione attenta tra diverse soluzioni, come la propulsione elettrica, l’idrogeno o il potenziamento delle reti filoviarie. Tale passaggio non riguarda solo la tecnologia dei mezzi, ma comporta una profonda revisione dei modelli organizzativi interni alle imprese, che devono adattarsi a nuove modalità di gestione e manutenzione.

Infrastrutture e intermodalità per un sistema integrato

Inoltre, un trasporto pubblico realmente efficiente non può prescindere da una rete infrastrutturale moderna e da una visione d’insieme che faciliti il passaggio tra diverse modalità di spostamento.

Proprio per questo, il seminario dedicherà una sessione specifica all’integrazione delle tariffe e dei servizi, cercando di rendere l’esperienza di viaggio più fluida per l’utente.

La parte conclusiva del convegno affronterà invece il tema dei depositi e delle reti energetiche, elementi indispensabili per supportare i bus a basso impatto. Una corretta pianificazione urbanistica, unita a una solida collaborazione tra pubblico e privato, risulta infatti essenziale per concretizzare gli investimenti e trasformarli in servizi tangibili per la popolazione.

