In un’epoca in cui l’efficienza e l’integrazione dei servizi di mobilità rappresentano pilastri fondamentali per lo sviluppo urbano e regionale, dopo il recente annuncio da parte della Regione Lombardia, anche la Liguria fa un passo avanti verso la digitalizzazione del TPL con “Liguria Go”, il nuovo sistema di bigliettazione elettronica che eliminerà completamente i titoli di viaggio cartacei entro il 2026.

Un progetto che andrà a coprire l’intera rete di trasporti regionali, sostenuto da un investimento di 22,5 milioni di euro provenienti da fondi regionali; risorse comprensive di 10 anni di manutenzione e che comporteranno la sostituzione di tutte le obliteratrici e l’eliminazione di tutti strumenti di emissione dei biglietti fisici e il collegamento di tutti i mezzi TP (bus, metropolitana, ascensori pubblici, funicolari) in un server centralizzato.

Come riporta il sito ufficiale della Regione, questa piattaforma si basa su un sistema ABT (account based ticketing), ovvero una struttura di bigliettazione elettronica in cui “i titoli di viaggio non sono caricati su una tessera fisica, ma su un account digitale“. Ogni viaggiatore sarà identificato tramite un QR Code, un’app o una carta bancaria, e il calcolo della tariffa e la gestione dei biglietti sarà centralizzato.

Biglietto digitale: come funziona “Liguria Go”

Il fulcro di “Liguria Go” risiede nell’introduzione di un account digitale personale per ciascun passeggero, che rivoluzionerà le modalità di accesso ai servizi TPL. Più nel dettaglio, gli utenti potranno validare il proprio titolo di viaggio attraverso diverse interfacce, tra cui QR code, un’applicazione mobile dedicata o persino l’utilizzo diretto di una carta bancaria.

Il sistema è progettato per ottimizzare automaticamente la tariffa applicabile, garantendo così la soluzione più conveniente e semplificando significativamente l’esperienza di viaggio sia per i residenti che per i turisti.

Questa architettura innovativa, sviluppata da Liguria Digitale e implementata da un consorzio guidato da AEP Ticketing Solutions ed Engineering Ingegneria Informatica, consentirà il collegamento di tutti i mezzi (bus, metropolitana, ascensori pubblici, funicolari) in un sistema di IoT (Internet of Things o Internet delle Cose), una rete di interconnessione che integrerà l’intera flotta di mezzi in un unico ecosistema digitale centralizzato.

Dal punto di vista dell’infrastruttura tecnologica, in particolare, il motore di “Liguria Go” si può già dire pienamente operativo: la componente hardware è stata installata nella server farm di Liguria Digitale, situata presso il WTC di Genova, e il software è attualmente nelle fasi di configurazione e test.

1.500 autobus 6 mila dispositivi coinvolti

Il progetto inserirà in un’unica rete le quattro aziende TPL (AMT, TPL Linea, ATC e Riviera Trasporti) e coinvolgerà circa 1.500 autobus e oltre 6 mila dispositivi, inclusi validatori, console di bordo, biglietterie automatizzate, terminali di controllo e punti vendita autorizzati.

La gestione della piattaforma, interamente digitalizzata e centralizzata, sarà supportata da un’infrastruttura tecnologica capace di fornire la localizzazione in tempo reale dei veicoli e di aggiornamenti precisi sugli orari di arrivo, migliorando l’informazione al pubblico.

Il cronoprogramma regionale

L’implementazione del sistema è già in fase avanzata in diverse aree della regione.

A Genova, sulla rete di AMT, sono in corso le installazioni dei nuovi dispositivi che, in una fase transitoria, permetteranno la validazione dei biglietti cartacei tramite QR code.

Come anticipato sopra, l’attivazione della vendita dei titoli di viaggio digitali è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con l’obiettivo di completare tutte le installazioni nell’area genovese entro la prossima estate.

Per le reti di Tpl Linea (Savona), Riviera Trasporti (Imperia) e Atc (La Spezia), invece, il nuovo sistema sarà già operativo entro l’autunno 2025. In merito si sottolinea che nelle province di Imperia e La Spezia le installazioni fisiche sono già state completate.

Vantaggi del biglietto

L’adozione di “Liguria Go” rappresenta un punto di svolta fondamentale per il trasporto pubblico ligure, proiettando la Regione tra le prime in Italia ad adottare un modello di bigliettazione basato sull’account. Questo sistema promette una mobilità notevolmente più agevole, flessibile e integrata.

I vantaggi per gli utenti saranno molteplici: un accesso semplificato ai servizi, la possibilità di gestire abbonamenti validi su tutto il territorio regionale tramite un’unica applicazione e l’ottimizzazione automatica delle tariffe.

L’implementazione di un sistema così avanzato contribuisce inoltre a rendere il servizio più efficiente, integrato e accessibile per cittadini e visitatori, allineando il trasporto pubblico ligure agli standard delle principali città europee e promuovendo, di fatto, un approccio più sostenibile alla mobilità grazie all’ottimizzazione delle risorse e a una migliore comprensione delle esigenze di spostamento.

