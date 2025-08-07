AUTOBUS

Il nuovo sistema, interamente digitalizzato, consente di acquistare fino a dieci biglietti in un’unica sessione. Il tutto senza obbligo di registrazione; in modo immediato e intuitivo. Ecco in quale regione è attivo.

Il panorama del trasporto pubblico locale si trova in una fase di piena transizione, spinto dalle crescenti aspettative di un’utenza sempre più digitalizzata, in particolare la fascia relativa alla Generazione Z.

L’accesso immediato a servizi e informazioni rappresenta oggi un fattore cruciale in vari ambiti; e il settore del TPL non fa eccezioni.

Nel panorama di una mobilità sempre più connessa e integrata, infatti, diversi operatori del settore delle varie regioni italiane stanno orientando i loro sforzi verso soluzioni innovative, mettendo il passeggero al centro dei servizi di trasporto e infomobilità per rispondere meglio alle sue esigenze legate all’accessibilità, ma soprattutto alla semplicità d’uso dei sistemi digitali.

L’obiettivo generale è una radicale semplificazione dell’esperienza utente, al fine di rendere l’accesso ai servizi TPL non solo più efficiente e sostenibile, ma anche istantaneo, al pari di ogni altra interazione nel mondo digitale.

Blink: una nuova piattaforma per i biglietti digitali

In questo quadro, Autolinee Toscane (AT), azienda attiva nel settore del TPL della regione, ha di recente lanciato Blink, un sistema interamente digitalizzato progettato per snellire e accelerare il processo di acquisto dei titoli di viaggio destinati alle corse urbane.

Introdotto lo scorso mese, Blink fa parte di un più ampio piano strategico promosso da una delle regioni italiane con il più elevato afflusso turistico, specialmente durante la stagione estiva, dove la gestione dei servizi TPL riveste un’importanza essenziale per garantire gli spostamenti di residenti e turisti.

L’obiettivo primario della nuova piattaforma è, infatti, rendere l’esperienza di viaggio a bordo dei mezzi pubblici più scorrevole e immediata lungo le strade delle città toscane, rispondendo così alle aspettative di una platea di passeggeri sempre più connessa e digitalizzata.

Biglietti digitali: semplicità e accessibilità in pochi click

La filosofia alla base di Blink è assicurare la massima semplicità d’utilizzo, rimuovendo le barriere più comuni associate ai servizi TPL digitali.

La piattaforma, infatti, si distingue per essere totalmente priva di obbligo di registrazione, consentendo un utilizzo immediato ai passegeri, senza necessità di creare account o compilare moduli complessi.

Più nel dettaglio, questa piattaforma consente di acquistare fino a dieci biglietti urbani in una singola transazione, offrendo così massima flessibilità per gruppi, famiglie o, in generale, per chi necessita di più viaggi.

Metodi di pagamento accettati da Blink

Sul piano delle transazioni, Blink supporta una vasta gamma di opzioni, incluse le principali carte di debito, credito e prepagate dei circuiti Visa, Mastercard e American Express, oltre ai moderni sistemi di pagamento digitale come GPay, ApplePay e Bancomat Pay.

Una volta completato l’acquisto, il passeggero riceverà il titolo di viaggio via email con tutte le informazioni relative a un suo corretto utilizzo: tipologia del biglietto, codice identificativo univoco e, elemento fondamentale, il link per l’attivazione.

Come attivare il biglietto digitale

La fase dell’attivazione deve essere effettuata poco prima di salire a bordo del mezzo pubblico, assicurandosi di disporre di una connessione dati attiva.

Una volta attivato, il biglietto digitale si materializza sullo schermo del dispositivo insieme al QR Code, il codice univoco del titolo di viaggio, un contatore del tempo di utilizzo e altre informazioni legate alla sua validità.

Potrebbe interessarti anche: Tper: addio ai validatori bianchi, sui bus solo biglietti QR Code