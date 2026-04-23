AUTOBUS

Bologna raggiunge il suo massimo storico con oltre 1.340 conducenti di autobus, un risultato che nasce dalla capacità di trasformare la formazione in occupazione immediata. Questa svolta nel trasporto pubblico locale (TPL) è il frutto di un patto tra Tper, Fondazione Aldini Valeriani e le istituzioni, che ha già portato 124 persone a firmare un contratto stabile e a diventare i nuovi volti della mobilità cittadina.

Un’alleanza per l’occupazione territoriale nel TPL

Il motore di questa operazione risiede nell’iniziativa “Insieme per il lavoro“, un progetto che abbiamo già approfondito in un precedente articolo e che vede impegnati in prima linea il Comune e la Città Metropolitana di Bologna, sostenuti dall’Arcidiocesi di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna.

Questo organismo funge da snodo operativo per facilitare l’incontro tra chi è alla ricerca di una collocazione professionale e le imprese che necessitano di personale specializzato. Il progetto si rivolge prioritariamente a persone che si trovano in stato di disoccupazione o che occupano posizioni lavorative precarie, fornendo loro gli strumenti per un inserimento solido all’interno del comparto del trasporto passeggeri.

Dalla formazione alla conduzione dei mezzi pubblici

L’apprendimento specialistico costituisce la base di questa iniziativa, che ha visto il completamento di nove edizioni del programma formativo a partire dalla primavera del 2023.

Fondazione Aldini Valeriani e Tper hanno elaborato un percorso didattico articolato della durata di otto mesi, sostenuto e gestito in modo congiunto. Attraverso questo iter, i partecipanti ottengono le abilitazioni richieste per guidare i bus, assicurando un servizio TPL efficiente alla collettività e rafforzando la struttura operativa dell’azienda.

Un organico bilanciato e in espansione

I benefici di tale investimento si riflettono direttamente nei numeri della società di TPL, che conta complessivamente oltre 2.500 dipendenti. Con specifico riferimento ai nuovi ingressi, il team di conducenti evidenzia una composizione variegata: tra i 124 assunti si contano infatti 37 donne e 87 uomini.

Inclusione e prospettive per il futuro del TPL

Oltre al dato numerico, il piano di assunzioni si caratterizza per una spiccata natura multiculturale, dato che molti dei nuovi conducenti provengono da nazioni estere. Tale aspetto rappresenta un elemento di arricchimento per l’ambiente lavorativo e favorisce una concreta integrazione nel tessuto produttivo della città.

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