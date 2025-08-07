AUTOBUS

La mobilità di Bologna si proietta sempre più verso un futuro connesso e senza carta.

L’azienda di trasporto pubblico locale Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) ha annunciato una svolta decisiva: sui circa mille autobus Tper che attraversano il bacino bolognese, addio ai vecchi validatori bianchi e ai tradizionali biglietti con banda magnetica.

L’obiettivo è chiaro: una mobilità più smart, efficiente e interamente digitale, incentrata sul QR Code, le carte bancarie contactless e l’app Roger, che è stata recentemente aggiornata.

La mobilità Tper diventa digitale: via i validatori obsoleti

Questa novità è già tangibile sul territorio: i validatori bianchi stanno progressivamente sparendo dai mezzi Tper.

L’azienda li sta infatti rimuovendo per far spazio ai dispositivi di nuova generazione, di colore verde, progettati per semplificare al massimo la procedura di validazione.

Più nel dettaglio, questi nuovi apparecchi non solo leggeranno i biglietti QR Code, ma permetteranno anche di utilizzare comodamente le carte bancarie contactless e la diffusa app Roger, rendendo così l’esperienza di viaggio più fluida per il trasporto passeggeri.

Quando saranno rimossi tutti i validatori bianchi?

La rimozione dei validatori bianchi su tutti i bus di Bologna inizierà a fine agosto e proseguirà per tutta la stagione autunnale e invernale.

In merito, si precisa che a partire dall’1 settembre non sarà più garantita la possibilità di utilizzare i titoli magnetici a bordo se il mezzo pubblico è sprovvisto del validatore bianco.

In questi casi, un apposito adesivo informerà della mancanza del dispositivo, e chi alla verifica risultasse senza un biglietto debitamente validato, anche se in possesso di un titolo magnetico, sarà passibile di sanzione.

Sostituzione dei vecchi biglietti: c’è tempo, ma attenzione alle scadenze

E i vecchi biglietti con banda magnetica (ordinari, city pass, tesserini metropolitani)? Niente panico.

Per loro Tper ha previsto una prolungata campagna di ritiro e sostituzione presso i propri “Punti Tper”.

La finestra temporale per questa sostituzione è ampia: dal 25 agosto 2025 fino al 31 marzo 2026.

A riguardo, Tper rassicura gli utenti sulla possibilità di organizzarsi con calma per il cambio, suggerendo di evitare i periodi di picco, come metà ottobre, che potrebbero essere affollati a causa della campagna abbonamenti.

QR Code o voucher TPL

Nello specifico, sarà possibile scambiare i vecchi titoli con i nuovi QR Code o, in alternativa, richiedere un voucher di importo equivalente al valore del biglietto, utile per l’acquisto di altri ticket o abbonamenti Tper.

Verso il futuro del TPL: digitalizzazione e comodità

Questa trasformazione si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione intrapreso da Tper, volto anche alla riduzione del consumo di carta.

L’azienda sottolinea la praticità del QR Code: una tecnologia diffusa e già impiegata con successo in numerosi sistemi di trasporto pubblico sia in Italia che all’estero.

Ogni passaggio tecnologico, però, comporta un inevitabile adattamento, come già avvenuto con la transizione dai vecchi biglietti cartacei a quelli magnetici.

Parallelamente, l’offerta digitale continua a espandersi: è stata recentemente rilasciata una nuova versione dell’app Roger, che consente di acquistare e utilizzare biglietti e city-pass in formato QR Code digitale, senza necessità di supporti cartacei.

