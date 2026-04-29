AUTOBUS

Fino al 4 ottobre, il ticket è acquistabile tramite l’app Arriva MyPay. Vale 24 ore su bus e battelli, offrendo un’opzione green per girare il Garda. Bimbi sotto i 4 anni gratis.

Arriva Italia e Navigazione Laghi hanno confermato anche per quest’anno la riattivazione di Gardapass, il biglietto integrato che consente di utilizzare in modo combinato autobus e battelli. L’iniziativa, nata dalla cooperazione tra i due operatori, mira a semplificare gli spostamenti di turisti e cittadini residenti attraverso una formula di intermobilità che copre l’intero bacino del Lago di Garda.

Dettagli operativi e modalità di acquisto del servizio TPL

L’opportunità di viaggiare con un unico ticket è già disponibile e rimarrà valida per tutto il periodo estivo e autunnale, concludendosi il 4 ottobre. La particolarità di questa soluzione risiede nella possibilità di alternare l’impiego degli autobus Arriva a quello dei battelli della Navigazione Laghi durante la medesima giornata, includendo nel prezzo sia il tragitto di andata sia quello di ritorno.

Per quanto riguarda l’accesso al servizio, i passeggeri devono obbligatoriamente far riferimento alla tecnologia digitale: il titolo di viaggio è infatti acquistabile esclusivamente tramite l’applicazione Arriva MyPay. Una volta conclusa la procedura sullo smartphone, il pass si attiva istantaneamente e garantisce la copertura di tutti gli spostamenti per un arco temporale di ventiquattr’ore dal momento dell’emissione.

Tariffe e accessibilità per il trasporto passeggeri

L’aspetto economico della proposta prevede un costo unitario fissato a 33,50 euro. In un’ottica di attenzione verso le famiglie, è stata prevista una specifica agevolazione che permette ai bambini di età inferiore ai quattro anni di usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto.

Grazie a questo sistema, chiunque desideri esplorare le varie località costiere può pianificare il proprio itinerario con estrema facilità, senza la necessità di dover reperire differenti documenti di viaggio per ogni singolo spostamento. La fluidità del percorso diventa quindi un elemento distintivo per chi sceglie di visitare il territorio gardesano affidandosi ai servizi pubblici.

Obiettivi per una mobilità locale sostenibile

Il rinnovo dell’accordo tra Arriva Italia e Navigazione Laghi risponde a una precisa volontà di rendere il trasporto pubblico locale (TPL) il mezzo centrale dell’accoglienza nell’area.

In merito, Pietro Marrapodi, gestore governativo di Navigazione Laghi, ha evidenziato come l’intento sia quello di offrire una libertà di movimento totale tra terraferma e acqua, trasformando il tragitto stesso in una parte integrante dell’esperienza di visita. Allo stesso modo, Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia, ha ribadito il valore del fare rete tra diverse realtà operative per garantire un servizio che sia realmente utile al territorio.

L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di incentivare l’utilizzo dei mezzi collettivi a scapito delle auto private, contribuendo a decongestionare la rete stradale e a promuovere abitudini di spostamento più ecologiche.

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