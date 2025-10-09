AUTOBUS

Il momento cruciale, atteso ogni due anni dall’industria del trasporto passeggeri su gomma, è alle porte: IBE Driving Experience 2025 si prepara a ripartire. La quarta edizione di questa importante fiera dedicata alla bus Industry è fissata per i giorni 21 e 22 ottobre, e la cornice prescelta è ancora una volta il prestigioso Misano World Circuit Marco Simoncelli.

In questo contesto dinamico, Topfly ha confermato la sua partecipazione, ponendosi come un attore fondamentale in Italia per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche rivolte al mondo degli autobus e del trasporto collettivo.

IBE Driving Experience: un appuntamento significativo per la mobilità

Gestita e promossa da Italian Exhibition Group (IEG), questa manifestazione si configura come una piattaforma essenziale per gli specialisti attivi nel campo della mobilità collettiva. Essa rappresenta un imprescindibile luogo di incontro per gli operatori del TPL (Trasporto Pubblico Locale) e per le imprese private.

L’aspetto distintivo di IBE, infatti, risiede nella sua capacità di andare oltre la semplice mostra statica di mezzi e tecnologie. I partecipanti, che spaziano dai costruttori ai bus operator e ai buyer, hanno l’opportunità unica di testare concretamente i veicoli più recenti e le soluzioni tecniche in pista, simulando efficacemente le condizioni operative quotidiane.

Inoltre, IBE Driving Experience 2025 non si concentra esclusivamente sulla dinamicità dei test su strada. Il calendario prevede momenti dedicati al dialogo strategico e alla formazione avanzata.

Ad esempio, il giorno 22 ottobre è in programma un’importante tavola rotonda promossa da Asstra e Start Romagna. Il focus centrale di questo dibattito, che si terrà nella Sala Riviera e vedrà la partecipazione di figure istituzionali, sarà l’argomento critico della sicurezza nel trasporto pubblico. L’obiettivo primario è individuare i metodi più efficaci per proteggere il personale e i viaggiatori e garantire servizi di trasporto sempre più efficienti.

A completamento di queste attività, la Masterclass Mobilità, intitolata Deep Trend®, offrirà una prospettiva elevata sul futuro, mirando a identificare i modelli mentali che influenzeranno le scelte d’acquisto del settore.

Topfly e l’impegno per l’efficienza operativa nel trasporto passeggeri

Il team di Topfly sfrutterà l’occasione della fiera per esporre le sue più recenti conquiste tecnologiche.

L’attenzione sarà rivolta ai sistemi di geolocalizzazione satellitare, alla telematica avanzata e agli strumenti per la gestione integrata delle flotte. L’intento primario di Topfly è sostenere tanto le aziende private quanto quelle del trasporto pubblico locale a incrementare sia l’efficienza operativa sia la protezione dei viaggiatori.

L’azienda ha ideato soluzioni specifiche per chi amministra flotte di autobus, scuolabus e veicoli destinati al trasporto passeggeri.

Le soluzioni telematiche per un trasporto più smart

Gli operatori di settore che gestiscono veicoli adibiti al trasporto di persone troveranno presso lo stand Topfly una gamma completa di strumenti mirati.

Tra le funzionalità più rilevanti messe a disposizione dei visitatori, spicca il tracciamento GPS in tempo reale, che permette una sorveglianza puntuale della localizzazione dei mezzi e dei tragitti compiuti.

Per quanto riguarda specificamente gli scuolabus, l’azienda propone sistemi evoluti che includono la notifica diretta ai genitori, migliorando la sicurezza dei minori e il controllo preciso delle soste.

Inoltre, per agevolare la conformità normativa e la gestione, Topfly presenta soluzioni per lo scarico a distanza dei dati del tachigrafo.

La sicurezza a bordo del veicolo è potenziata da integrazioni tecnologiche come dashcam, sensori per le porte e dispositivi di allarme. Infine, l’offerta include potenti strumenti di analisi e reportistica dei dati, vitali per l’ottimizzazione dei percorsi, la limitazione dei consumi e il progresso della sostenibilità operativa.

Appuntamento allo stand Topfly

La presenza a questa edizione di IBE Driving Experience ribadisce l’attenzione di Topfly nei confronti dell’innovazione tecnologica e di una mobilità che sia al contempo sicura e sostenibile.

Questo contesto fieristico è l’ambiente ideale per interfacciarsi con specialisti, istituzioni e altre aziende di trasporto, discutere le future sfide del settore e trovare insieme le risposte tecnologiche più idonee.

L’azienda invita i professionisti al proprio stand, situato nel BOX EST-OVEST/050, per toccare con mano le ultime novità e assistere a dimostrazioni pratiche delle funzionalità dei dispositivi e delle piattaforme Topfly.

