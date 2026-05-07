AUTOBUS

Il 25 maggio all’Adèsso Hotel, FlixBus discuterà con operatori e istituzioni il futuro dei terminal bus. Obiettivo: definire le priorità nazionali e visitare l’autostazione romana Tibus.

FlixBus ha indetto una tavola rotonda nella Capitale, programmata per lunedì 25 maggio presso l’Adèsso Hotel con l’obiettivo di gettare le basi per un Piano Nazionale delle Autostazioni. L’appuntamento, che si svolgerà a porte chiuse, intende coinvolgere i principali attori del comparto per definire strategie coordinate volte a potenziare i nodi di interscambio del trasporto passeggeri su gomma.

La costruzione di un percorso condiviso

L’iniziativa nasce dall’esigenza di far dialogare esponenti delle istituzioni, operatori del settore e associazioni dei consumatori per individuare soluzioni concrete e attuabili nel breve termine.

Durante la sessione di lavoro, denominata per l’appunto “Verso un Piano Nazionale delle Autostazioni”, i partecipanti si concentreranno sulla definizione di un Manifesto unitario condiviso che contenga tra i cinque e i sette punti programmatici per l’evoluzione delle autostazioni.

L’intento è quello di superare le attuali criticità attraverso una visione pragmatica che porti al varo di tre interventi specifici da realizzare entro un anno, garantendo così risposte veloci alle necessità della mobilità moderna.

I pilastri per la mobilità di domani

Il confronto ruoterà attorno a tre direttrici fondamentali che incidono sulla qualità del trasporto pubblico e sull’esperienza dei viaggiatori.

In particolare, verrà analizzato il tema dell’accessibilità, con lo scopo di rendere i terminal facilmente fruibili da ogni tipologia di utenza e meglio integrati con il territorio. Un ampio spazio sarà riservato anche alla sicurezza degli ambienti, affinché le stazioni diventino luoghi protetti per chiunque vi transiti. Inoltre, si discuterà dell’implementazione dei servizi ai passeggeri, elemento indispensabile per innalzare il livello di comfort e l’efficienza delle strutture di accoglienza durante le fasi di attesa e transito.

Dal confronto teorico all’analisi sul campo

Guardando più nel dettaglio all’agenda, il programma della mattinata prevede una fase iniziale dedicata all’inquadramento normativo e alla presentazione delle visioni istituzionali, con un’attenzione particolare ai modelli gestionali già operativi. Nello specifico, si prenderà in esame la realtà dell’autostazione Tibus di Roma, utilizzata come esempio pratico per valutare le dinamiche del trasporto pubblico locale (TPL) e a lunga percorrenza.

Dopo aver raccolto i contributi di tutti i relatori presenti, i lavori termineranno con una visita guidata presso la stessa autostazione romana, permettendo così di osservare direttamente le sfide logistiche e le opportunità di sviluppo di un moderno centro di mobilità.

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