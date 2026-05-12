AUTOBUS

Dietro ogni chilometro percorso lungo le arterie stradali del Paese, si nasconde il lavoro silenzioso di chi, con una mano salda sul volante e l’altra tesa verso il passeggero, garantisce la continuità degli spostamenti quotidiani. In un’epoca dominata da algoritmi e automazione, la figura del conducente rimane il pilastro fondamentale di un sistema di mobilità che mette in comunicazione territori e persone. Proprio per celebrare la rilevanza delle risorse umane, l’11 maggio a Milano si è svolto il terzo appuntamento annuale di FlixStars Day, un evento dedicato al riconoscimento dei migliori professionisti del settore operanti per la rete FlixBus.

Un decennio di evoluzione nel trasporto passeggeri

L’iniziativa, nata tre anni fa, si propone di accendere i riflettori su un mestiere in profonda trasformazione, analizzandone le sfide dal punto di vista di chi vive la strada ogni giorno. In oltre dieci anni di attività in Italia, l’operatore degli iconici pullman verdi ha permesso a cinquanta milioni di persone di spostarsi attraverso una fitta rete di collegamenti che unisce più di trecento centri abitati.

Un traguardo che riflette la crescita di un modello di trasporto a lunga percorrenza che cerca di coniugare l’efficienza operativa con un’attenzione costante alla sicurezza e al benessere di chi viaggia.

Il valore del merito tra competenza e nuove leve

Durante la cerimonia, cinque conducenti hanno ricevuto un riconoscimento per l’impegno dimostrato nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane.

Tra i premiati vi sono Fabio Giorgianni, che ha ottenuto il titolo di miglior conducente grazie ai feedback estremamente positivi lasciati dagli utenti dopo i viaggi. Il ricambio generazionale è stato invece rappresentato dal ventunenne Leonardo Mancuso, il più giovane in servizio mentre la capacità di trasmettere esperienza ai colleghi ha visto protagonista Alessandro Miani nel ruolo di mentore. Altri premi sono andati a Mirko Bellantoni, distintosi nel percorso di istruzione professionale, e a Rajae Houfri per l’efficacia nella gestione delle vendite a bordo.

L‘intelligenza emotiva al centro del servizio

L’importanza della cerimonia è stata evidenziata dall’amministratore delegato di FlixBus Italia e Vice President Europe West di Flix Cesare Neglia, il quale ha specificato che la guida moderna richiede un particolare equilibrio tra rigore tecnico e capacità relazionali.

Sebbene gli investimenti in tecnologie all’avanguardia siano costanti, la vera differenza qualitativa nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza è infatti determinata dalla sensibilità dei dipendenti.

L’empatia verso il cliente, in particolare, diventa un elemento distintivo per affrontare un mercato della mobilità sempre più esigente, dove il fattore umano resta il vero valore aggiunto dell’esperienza di viaggio.

Formazione e risposte alla carenza di personale

Il settore della mobilità si trova attualmente a gestire una fase complessa, caratterizzata da una significativa carenza di autisti qualificati a livello nazionale. Un argomento che abbiamo evidenziato a più riprese nei nostri precedenti articoli.

Per rispondere a questo problema, che potrebbe limitare la libertà di movimento soprattutto nelle aree non raggiunte dai treni, l’azienda ha puntato sulla propria accademia formativa nata nel 2019. Si tratta di FlixAcademy, un percorso didattico gratuito ideato per fornire le abilitazioni alla guida e integrare competenze trasversali come la gestione dei problemi e la conoscenza delle lingue, con l’obiettivo di offrire prospettive occupazionali concrete alle nuove generazioni in un settore così essenziale per la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

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