A partire dal 17 luglio, Roma Capitale ha introdotto una significativa estensione dei benefici per i possessori di abbonamenti Metrebus Card, la tessera elettronica utilizzata per accedere ai servizi di trasporto pubblico locale (TPL) a Roma e nel Lazio, con l’obiettivo di stimolare l’impiego della micromobilità e del car sharing.

Fino a tempi recenti, solo i titolari di abbonamenti annuali potevano usufruire di agevolazioni sui servizi di biciclette e monopattini condivisi. Ora, questa opportunità è stata estesa anche a chi detiene un abbonamento mensile.

Incentivi Metrebus Card per promuovere l’intermodalità

L’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha evidenziato l’importanza di queste nuove misure, concepite per dare un ulteriore spinta alla mobilità condivisa. L’intento principale è favorire l’intermodalità dei trasporti e garantire un servizio di qualità, ben organizzato e diffuso in modo capillare.

Questa prospettiva è pienamente condivisa da Anna Donati, presidente e AD di Roma Servizi per la Mobilità, la quale ha fortemente sostenuto l’iniziativa, riconoscendo il valore intrinseco della sharing mobility e il suo potenziale nel ridurre il traffico veicolare privato e nell’alleggerire le spese di mobilità per i cittadini.

Incentivi sharing mobility: 5 milioni di euro del MIT e dalla Regione Lazio

Per sostenere questa iniziativa, l’amministrazione capitolina ha stanziato un investimento di 5 milioni di euro, fondi che provengono dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione Lazio.

Il voucher resterà operativo fino al 31 dicembre 2025.

Benefici per gli abbonati mensili Metrebus

I benefici sono stati pensati specificamente per i titolari di un abbonamento mensile Metrebus valido per la zona A di Roma, che copre il territorio della Capitale.

Per questa categoria di utenti, è previsto un voucher dal valore di 35 euro, destinato all’utilizzo sui servizi di sharing mobility, bike e monopattini gestiti dagli operatori Bird, Dott e Lime.

In merito, si sottolinea che l’operatore Dott ha optato per un ulteriore incremento di 5 euro, offrendo un credito complessivo di 40 euro per i propri servizi.

Incentivi per gli abbonati annuali

Non sono stati dimenticati gli abbonati annuali della Metrebus Card.

Per loro, l’iniziativa prevede un voucher del valore di 100 euro. Questo importo è spendibile esclusivamente per i servizi di car sharing.

L’attivazione di questi specifici voucher per il car sharing è prevista in un prossimo futuro, e dipenderà dall’adesione degli operatori del settore all’iniziativa promossa da Roma Capitale.

Modalità di accesso ai voucher

Il procedimento per richiedere questi incentivi è semplice e completamente digitalizzato.

Il credito, infatti, deve essere richiesto direttamente attraverso l’applicazione dell’operatore di sharing mobility scelto dall’utente. Sarà sufficiente inserire il numero dell’abbonamento Metrebus in proprio possesso e il codice fiscale.

Dopo una rapida verifica dei requisiti necessari, l’importo del bonus sarà automaticamente visualizzato e reso disponibile per l’utilizzo all’interno dell’app stessa.

