AUTOBUS

La sicurezza nei trasporti, specialmente quando coinvolge il mondo della scuola, richiede risposte chiare e determinate per il futuro della mobilità su strada.

Per soddisfare questa crescente necessità di standard elevati, l’Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani (An.bti – Confcommercio), ha ufficialmente inaugurato una nuova e significativa iniziativa: “BuSicuri: pronti a partire!”.

Il progetto riguarda una nuova campagna biennale di sensibilizzazione che, come aveva già anticipato il presidente Riccardo Verona durante l’intervista in occasione dell’IBE Driving Experience 2025, mira a consolidare gli standard di sicurezza per chi utilizza gli autobus e i pullman per le gite scolastiche.

Un ambizioso programma allineato al Decreto Scuola

Il progetto “BuSicuri” costituisce una vasta campagna di sensibilizzazione e informazione; l’obiettivo è focalizzato interamente sull’innalzamento dei livelli di sicurezza nei trasporti passeggeri, con particolare riguardo alle gite didattiche e ai viaggi scolastici.

L’importanza di questa iniziativa è evidenziata dal fatto che risponde anche agli obiettivi delineati all’interno del Decreto Scuola, rendendo la tutela degli studenti una priorità imprescindibile.

Alla luce di questo contesto, per garantire un impatto duraturo sulla sicurezza nei trasporti, la campagna è stata strutturata per un periodo di due anni, dimostrando un impegno concreto da parte delle associazioni di categoria.

Il vasto sostegno istituzionale dietro l’iniziativa

La rilevanza di questo piano biennale è evidenziata anche dal sostegno trasversale e massiccio che ha saputo raccogliere.

Più nel dettaglio, l’idea è nata dal forte interesse manifestato dal presidente Riccardo Verona e da tutti gli associati, i quali considerano la sicurezza come una priorità nazionale indiscutibile.

Inoltre, a sottolineare l’importanza del progetto, l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di enti di rilievo nel panorama associativo e istituzionale.

Tra questi figurano Unasca, Fiavet, Federauto, FTO, Federalberghi, Unrae e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. A consolidare ulteriormente il progetto, è intervenuto il supporto concreto di Confcommercio imprese per l’Italia, Conftrasporto e IBE Intermobility and Bus Expo.

Dalla teoria alla pratica: l’avvio ufficiale del progetto

Questa importante campagna sulla sicurezza nei trasporti prenderà il via ufficiale il 25 novembre 2025.

L’evento inaugurale, che segnerà l’inizio del percorso biennale, è previsto per le ore 14:00 presso la sede centrale di Confcommercio a Roma, in Piazza G.G. Belli n.2.

L’occasione non sarà un mero momento celebrativo, bensì un’occasione di confronto collettivo che vedrà la partecipazione attiva di rappresentanti istituzionali, figure di spicco delle categorie professionali e specialisti del comparto.

Questo incontro rappresenta solamente la prima tappa di un lungo itinerario tematico che proseguirà fino a novembre 2027, scandito da dibattiti, eventi e approfondimenti volti a mantenere la cruciale questione della sicurezza dei viaggi in autobus saldamente al centro dell’attenzione pubblica.

La sfida economica: appello per valorizzare il futuro del settore

Malgrado lo sforzo costante di An.bti – Confcommercio nel promuovere il rinnovo continuo del parco mezzi e nell’assicurare standard elevati di qualità e formazione sia per il personale viaggiante che per gli utenti, l’associazione evidenzia una grave carenza strutturale: la necessità di un supporto economico tangibile.

Il comparto dei bus turistici, essenziale per la mobilità sostenibile del Paese e per il turismo, è troppo frequentemente, e ingiustamente, escluso dalle misure di incentivazione che vengono regolarmente destinate ad altre aree dell’autotrasporto.

Per superare questo ostacolo, il presidente Riccardo Verona ha lanciato un appello incisivo: se la salvaguardia dei passeggeri è realmente considerata una priorità nazionale, è imprescindibile lo stanziamento di fondi dedicati. Risorse che devono essere impiegate non solo per la preparazione e l’aggiornamento degli operatori, ma, soprattutto, per finanziare il ricambio dei veicoli obsoleti.

Solo così, ha concluso, si potrà assicurare la necessaria sicurezza e la giusta dignità a un segmento vitale per l’economia italiana.

Potrebbe interessarti anche: Il Decreto Scuola è legge, stop alle gite scolastiche economiche: cosa cambia