AUTOBUS

Questo progetto è esito della collaborazione tra INDCAR e IVECO, partner principale dell’azienda: un impegno intelligente e responsabile per la sicurezza di veicoli, conducenti e passeggeri.

Da luglio 2024 è in vigore il Regolamento UE 2019/2144, o anche Regolamento Generale sulla Sicurezza (GSR) che introduce nell’Unione europea l’obbligo di installazione di alcuni sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per aumentare la sicurezza, gettando inoltre le basi per la progressiva evoluzione verso la guida automatizzata.

In risposta a queste direttive per la sicurezza stradale, INDCAR, azienda spagnola che si occupa di costruire carrozzerie per minibus e minibus, ha di recente annunciato di aver integrato questi dispositivi obbligatori in tutti i modelli della sua gamma, adibiti ai servizi di trasporto turistico e discrezionale.

Questa operazione, iniziata già lo scorso febbraio, posiziona INDCAR come il primo allestitore in Europa ad adottare queste nuove tecnologie, conformi al GSR, sull’intera gamma IVECO Daily.

Un passo importante, che testimonia l’impegno INDCAR verso l’innovazione e la sicurezza con l’obiettivo di fornire soluzioni di mobilità affidabili, completamente validate e perfettamente allineate alle normative vigenti. Approfondiamo.

Sicurezza stradale: la collaborazione INDCAR-IVECO

Come ha sottolineato Gaël Queralt, CEO di INDCAR, tutti i minibus saranno consegnati con il sistema ADAS pienamente omologato e verificato, assicurando “un funzionamento ottimale e il superamento di rigidi controlli di qualità”.

Questo ambizioso progetto è esito della stretta collaborazione tra INDCAR e IVECO, partner principale dell’azienda, partnership che ha richiesto un meticoloso lavoro di adattamento, omologazione e calibrazione dei sistemi originali di IVECO al fine di garantire la massima compatibilità e affidabilità dei prodotti.

La lista dei sistemi ADAS integrati da INDCAR

Le nuove tecnologie integrate nei minibus INDCAR includono diverse funzionalità, dalla frenata automatica di emergenza (AEBS) al cruise control intelligente (ISA), dall’avviso di superamento corsia (LDWS) al rilevamento di sonnolenza e affaticamento (DDAW).

Presenti anche sensori di retromarcia (REV), il monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), il rilevamento dell’angolo cieco (BSIS) e il rilevamento della parte anteriore del veicolo (MOIS).

A queste si aggiungono anche le funzionalità di interfaccia per l’etilometro e di attivazione automatica di luci e tergicristalli.

L’impegno di INDCAR per aumentare la sicurezza dei minibus

INDCAR garantisce per tutti i suoi minibus l’omologazione europea, sinonimo di conformità alle normative più recenti e, di conseguenza, di massimi livelli di sicurezza e affidabilità.

Una conformità totale che non solo offre una protezione superiore a conducenti e passeggeri, ma aumenta anche il valore residuo dei minibus.

Si ricorda, infatti, che un veicolo con omologazione europea può essere immatricolato in qualsiasi paese dell’UE senza necessità di modifiche aggiuntive, ampliando così le opportunità di vendita e l’attrattiva sul mercato dell’usato in tutta Europa.

Potrebbe interessarti anche: Bus navetta dalla città all’aeroporto: l’iniziativa di Flixbus in Italia