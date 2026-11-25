AUTOBUS

In occasione di IBE Intermobility Futureways 2026, l’appuntamento espositivo in programma dal 24 al 26 novembre presso il quartiere fieristico di Rimini, le novità destinate a ridefinire la mobilità su gomma trovano spazio all’interno del Padiglione C3, nello stand 302 di Scania.

All’interno dello spazio espositivo sarà presente la nuova generazione dell’autobus granturismo Scania Touring, proposto sia con propulsione a gasolio sia nella versione ad alimentazione elettrica.

Ergonomia per chi guida e abitabilità per i viaggiatori

Introdotto nel 2009, l’autobus Scania Touring si ripresenta al pubblico con un’impostazione stilistica e funzionale completamente aggiornata, figlia dell’esperienza maturata sul campo in oltre quindici anni di presenza sulle strade.

La carrozzeria sfoggia linee esterne riviste secondo un profilo affusolato a goccia, con angoli arrotondati e uno spoiler integrato sulla sezione superiore del tetto, conformazione orientata a ridurre l’impatto aerodinamico e l’attrito con l’aria durante lo spostamento.

La visibilità esterna beneficia dell’adozione di retrovisori digitali a telecamera, pensati per ampliare il raggio visivo e agevolare il controllo del mezzo nelle manovre complesse.

Il posto di guida offre una visuale ampia e una plancia aggiornata con uno schermo centrale dedicato al controllo dei parametri di marcia.

Anche l’abitacolo è stato ricalibrato: le scalette d’accesso e le cappelliere presentano dimensioni maggiorate, le sedute sono di nuova concezione, l’illuminazione interna è modulata per il relax a bordo e il vano bagagli è stato ampliato per soddisfare le esigenze dei percorsi a lunga percorrenza.

Efficienza meccanica ed esordio della trazione elettrica

Sotto il profilo strettamente meccanico, la nuova serie punta alla razionalizzazione delle spese gestionali grazie all’impiego della catena cinematica Super e al contenimento della massa complessiva della struttura.

Il lavoro di affinamento dell’architettura propulsiva consente di ridurre il consumo di carburante e il livello delle emissioni, offrendo una durata di servizio incrementata del 25% rispetto alla serie precedente.

La velocizzazione delle procedure d’officina e la costante disponibilità della ricambistica originale assicurano inoltre un’elevata continuità d’esercizio.

L’aspetto tecnico di maggior rilievo è costituito dalla progressiva integrazione di nuove piattaforme di alimentazione, guidata dall’esordio del modello a trazione elettrica, sviluppato per coniugare l’autonomia necessaria alle percorrenze con le crescenti richieste di sostenibilità ambientale.

Test dinamici e prospettive per la mobilità di domani

Oltre all’esposizione al coperto, la presenza del costruttore si estende alle aree esterne della fiera di Rimini, dove due veicoli appartenenti all’attuale generazione sono a disposizione degli operatori per sessioni di prova su strada.

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