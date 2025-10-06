AUTOBUS

L’evento fieristico più atteso dal comparto degli autobus si prepara a rilanciare l’attività: IBE Driving Experience 2025 si appresta a riaccendere i motori con la sua quarta edizione, in programma per i giorni 21 e 22 ottobre all’interno del rinomato Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il segmento dei veicoli pesanti dedicati al trasporto su gomma sarà nuovamente protagonista.

Gestita e promossa da Italian Exhibition Group (IEG), questa piattaforma si conferma cruciale per i professionisti della mobilità collettiva, un punto di ritrovo essenziale per tutti gli attori che operano nel trasporto passeggeri, includendo sia le compagnie private che le aziende attive nel TPL.

IBE 2025: circuiti dinamici e un’agenda strategica

La struttura dell’IBE è stata ideata per assicurare un coinvolgimento attivo di una vasta platea professionale, che include costruttori, aziende TPL e operatori di linea. L’elemento distintivo della manifestazione risiede nella sua capacità di far convergere l’esposizione di mezzi di nuova concezione e soluzioni tecniche avanzate con la possibilità di effettuare test-drive reali.

Ciononostante, l’agenda dell’IBE Driving Experience 2025 prevede spazi significativi dedicati alla formazione e al confronto strategico.

Ad esempio, il giorno 22 ottobre sarà il momento di un’importante tavola rotonda promossa da Asstra e Start Romagna. Questo incontro si focalizzerà sul tema fondamentale della sicurezza nella mobilità pubblica. L’evento, ospitato nella Sala Riviera, vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali che discuteranno le misure implementate per salvaguardare l’incolumità di chi viaggia e di chi lavora a bordo.

A completamento del percorso formativo, il programma include la Masterclass Mobilità denominata Deep Trend®. Realizzata in collaborazione con IBE e sostenuta da un’indagine scientifica (Blue Eggs), questa sessione andrà oltre l’interpretazione dei dati e servirà a identificare i modelli mentali, i valori e le aspettative che incideranno in modo significativo sulle future scelte d’acquisto.

Scania per il Granturismo a IBE Driving Experience 2025

In questo panorama di rapidi cambiamenti settoriali, Scania si posiziona in vetrina dell’edizione 2025 come protagonista del trasporto turistico con la sua gamma Touring. nata per soddisfare le necessità operative dei professionisti del granturismo contemporaneo e futuro.

Con il suo modello di punta, Scania ha ideato un mezzo che è, al tempo stesso, gratificante per il conducente e capace di offrire un’esperienza di viaggio di qualità per i passeggeri, assicurando alti livelli di comfort.

Il Touring coniuga infatti l’efficienza e una vasta selezione di motorizzazioni, integrando tecnologie all’avanguardia per l’ottimizzazione della sicurezza, la riduzione delle emissioni nocive e del rumore.

Inoltre, gli operatori hanno la possibilità di configurare il veicolo secondo le proprie esigenze, scegliendo tra diverse lunghezze, porte e tipologie di assali.

Caratteristiche tecniche e operative dei mezzi Touring

L’accesso a bordo dei mezzi Touring è facilitato da un corridoio interno ribassato, riducendo i gradini necessari e aumentando lo spazio abitabile. Nonostante l’attenzione al comfort degli interni, viene mantenuta anche un’ampia capienza per lo spazio dedicato bagagli. Inoltre, gli interni offrono una qualità funzionale elevata, con doppi vetri che contribuiscono a creare una silenziosa.

Migliorie anche sul profilo tecnico: il telaio della gamma presenta modifiche strutturali che migliorano la distribuzione dei carichi complessivi del veicolo. La catena cinematica è robusta e affidabile, contribuendo a un’importante efficienza nel consumo di carburante. Un’efficienza che può essere ulteriormente supportata da sistemi di guida intelligenti, come il cruise control predittivo.

La sicurezza stradale è garantita dalla presenza di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che supportano il conducente nella vigilanza e nel mantenimento della corretta posizione e distanza sulla carreggiata.

In termini operativi, la progettazione del mezzo è pensata per minimizzare i danni ai componenti cruciali in caso di collisione. Questo si traduce in una riduzione delle spese impreviste e in interventi di riparazione più rapidi, massimizzando il tempo di attività del bus.

L’esperienza di guida è esaltata dall’ottima visibilità e dalla potenza del motore. Manovrabilità e controllo sono supportati da un ampio raggio di sterzata e tecnologie avanzate di assistenza per la gestione dello sterzo e della frenata.

Potrebbe interessarti anche: Busworld Europe 2025: le novità di MAN Truck & Bus per la mobilità sostenibile