AUTOBUS

Scania a IBE Driving Experience mette in evidenza la sua crescita significativa nel mercato autobus italiano.

Enrique Enrich Presidente e Amministratore Delegato Italia Scania Group illustra con chiarezza risultati, investimenti e obiettivi, spiegando come l’azienda intenda rafforzare la propria posizione nel trasporto passeggeri, con autobus turistici sempre più richiesti e una rete dedicata in costante sviluppo.

Il mercato autobus italiano secondo Scania

Secondo Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato Italia Scania Group, il mercato autobus italiano presenta differenze rilevanti tra segmenti.

Gli autobus urbani hanno beneficiato della grande spinta dei fondi PNRR, ma quel boom si è sostanzialmente concluso. Al contrario, gli autobus turistici Classe 3 stanno continuando a crescere con notevole intensità.

Il segmento ha registrato un incremento del 30 percento rispetto all’anno precedente, un dato che dimostra la ripartenza della domanda legata ai viaggi e al turismo.

In questa categoria Scania è particolarmente forte, con una gamma di autobus pensata per la lunga percorrenza e risultati commerciali estremamente positivi.

L’azienda ha infatti raddoppiato la propria quota di mercato negli autobus turistici. Questo risultato deriva sia dalla collaborazione con Irizar sia dal successo del prodotto Scania Touring, sviluppato per offrire affidabilità, sicurezza e comfort sulle tratte più lunghe.

Pur disponendo anche di soluzioni per Classe 2 e Classe 1, è nel turismo che Scania sta ottenendo le performance migliori.

Una rete per autobus Scania che cresce insieme al mercato

Il potenziamento della rete è un elemento determinante nella crescita Scania. Durante IBE Driving Experience, Enrique Enrich Presidente e Amministratore Delegato Italia Scania Group ha spiegato che l’azienda ha costruito una presenza capillare per la vendita degli autobus Scania Touring, con sei concessionari distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Ciò significa che non esiste più alcuna provincia priva di un riferimento commerciale diretto.

Parallelamente si amplia la rete di assistenza per garantire continuità operativa agli autobus Scania. Negli ultimi mesi sono state aperte nuove officine in Umbria a Terni, in Abruzzo a Pescara e in Emilia-Romagna a Piacenza.

Una nuova officina è già operativa in Sicilia, mentre Roma accoglierà un ulteriore presidio nel mese di novembre. L’investimento nella rete continua con grande intensità perché il parco autobus Scania circolante in Italia è più che raddoppiato negli ultimi quattro o cinque anni.

L’impegno non riguarda solo l’assistenza tecnica ma anche soluzioni finanziarie e assicurative flessibili, che supportano le aziende nel lungo periodo e valorizzano l’investimento in autobus.

Autobus Scania: risparmio carburante e qualità del prodotto

Secondo Enrique Enrich Presidente e Amministratore Delegato Italia Scania Group, gli autobus Scania stanno offrendo benefici tangibili, soprattutto sul fronte del consumo carburante, un fattore determinante in un periodo caratterizzato da costi energetici elevati.

La riduzione dei consumi di carburante è un elemento fondamentale per contenere i costi di esercizio dei gestori, che in un contesto di prezzi energetici in aumento trovano nella tecnologia Scania un alleato competitivo.

Il risparmio ottenuto con gli autobus Scania rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale per i gestori. La qualità percepita dagli utenti e dagli autisti si somma a prestazioni e sicurezza di livello elevato.

Le prospettive di crescita nel periodo 2026-2027

Per il futuro, Scania prevede che il comparto urbano non tornerà ai livelli raggiunti nel pieno dell’attuazione del PNRR, ma al contrario tenderà a stabilizzarsi. La Classe 2, dedicata alle linee interurbane, mostra invece segnali di sviluppo interessanti, sostenuti dalle necessità di rinnovo del parco autobus.

Il turismo resta comunque il vero traino. La domanda di viaggi organizzati, l’espansione delle crociere e il rafforzamento del settore dell’accoglienza concentrano la crescita proprio sugli autobus di lunga percorrenza. Enrique Enrich Presidente e Amministratore Delegato Italia Scania Group ritiene che, dopo il +30 percento segnato nel 2024 dal comparto, nel 2026 la crescita si assesterà tra il 15 e il 20 percento, un risultato comunque molto significativo per mantenere il trend positivo del mercato autobus.

Le nuove alimentazioni per gli autobus

Nel mondo degli autobus la transizione energetica è in atto, pur con velocità differenziate tra segmenti. Scania mantiene soluzioni tradizionali ma punta con decisione già oggi su soluzioni focalizzate su sostenibilità e operatività.

Il metano rappresenta già oggi una realtà solida per gli autobus Scania, adottato anche da operatori interurbani di rilevanza come FlixBus. Una delle novità più importanti per il trasporto urbano e interurbano è l’introduzione degli autobus ibridi plug-in, che consentono circa 50 chilometri in elettrico per l’ingresso nei centri cittadini a zero emissioni e continuano il percorso lungo raggio sfruttando diesel o HVO, unendo autonomia e riduzione ambientale.

Sull’elettrico puro a lunga percorrenza il mercato dovrà evolvere ulteriormente prima di poterne garantire la piena operatività, mentre gli autobus elettrici low-entry Scania sono già disponibili per il servizio urbano.

Scania Touring a IBE Driving Experience: autobus completi di servizi

La gamma Scania Touring si conferma protagonista del trasporto passeggeri, grazie a un equilibrio tra prestazioni, comfort, sicurezza e sostenibilità.

La partecipazione di Scania all’IBE Driving Experience, svoltosi al Misano World Circuit il 21 e 22 ottobre 2025, ha permesso agli operatori del trasporto passeggeri di provare su pista gli autobus in condizioni reali di utilizzo, verificandone direttamente i vantaggi nella lunga percorrenza.

La qualità dei prodotti viene valorizzata da un sistema di servizi integrati progettato per supportare i gestori in ogni fase operativa. L’assistenza modulare, disponibile con continuità su tutto il territorio europeo, assicura interventi rapidi ed efficaci, mentre soluzioni finanziarie e assicurative flessibili contribuiscono a proteggere l’investimento.

La presenza a IBE Driving Experience ha confermato Scania come partner affidabile e strategico nel mercato autobus turistici e interurbani.

