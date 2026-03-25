AUTOBUS

CTM spa avvia il servizio dei primi autobus a idrogeno in Sardegna. L’azienda introduce così una nuova tecnologia nel trasporto pubblico locale dell’isola.

L’iniziativa rappresenta un passaggio rilevante nel processo di rinnovamento delle flotte TPL. Si inserisce nel percorso di riduzione delle emissioni promosso a livello europeo e nazionale.

Il progetto si colloca in un contesto di trasformazione del settore TPL. Un processo caratterizzato dall’adozione di soluzioni a basse e zero emissioni e dalla progressiva diversificazione delle tecnologie disponibili.

L’avvio del servizio in Sardegna contribuisce a questo percorso, ampliando il quadro delle applicazioni dell’idrogeno nel trasporto pubblico.

L’idrogeno nel trasporto pubblico in Italia

In Italia, l’impiego dell’idrogeno nel trasporto pubblico locale sta entrando in una fase operativa. Sostenuta dai programmi europei e dalle misure nazionali per la transizione energetica.

Negli ultimi anni sono partiti diversi progetti per introdurre autobus a idrogeno. Parallelamente, si è lavorato allo sviluppo delle infrastrutture di rifornimento. Un’evoluzione che segna il passaggio dalle prime sperimentazioni a iniziative più strutturate.

La diffusione è ancora limitata rispetto ad altre tecnologie. I progetti, però, sono in crescita e coinvolgono contesti urbani e territori diversi.

La decarbonizzazione del TPL tra politiche europee e strategie italiane

Il percorso di decarbonizzazione del trasporto pubblico locale è guidato da norme europee sempre più chiare. Tra queste c’è il pacchetto Fit for 55. Indica gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.

C’è poi il regolamento AFIR. Prevede lo sviluppo di punti di ricarica e rifornimento per elettrico e idrogeno lungo le principali reti europee.

A livello nazionale, l’Italia ha recepito questi indirizzi con il PNRR e la Strategia Nazionale Idrogeno. Entrambi prevedono investimenti per rinnovare le flotte e sviluppare le infrastrutture.

Sono finanziati progetti per la mobilità a idrogeno. Si punta anche a realizzare nuove stazioni di rifornimento. Questo soprattutto nelle città e nei contesti più adatti al trasporto pubblico a zero emissioni.

Il progetto CTM: l’avvio degli autobus a idrogeno in Sardegna

In questo contesto prende forma l’iniziativa di CTM spa, che avvia il servizio dei primi autobus a idrogeno in Sardegna.

È un passaggio importante per il rinnovo del trasporto pubblico locale sull’isola. Segna anche l’introduzione di soluzioni a basse emissioni.

L’ingresso degli autobus a idrogeno nella rete CTM contribuisce a far crescere questa tecnologia anche nel resto d’Italia. Si inserisce in un percorso più ampio di innovazione del settore.

Nuovi autobus a idrogeno in Sardegna: Fabrizio Rodin presidente di CTM spa

“Entro settembre raggiungeremo quota 236 autobus elettrici in servizio” dichiara Fabrizio Rodin presidente di CTM spa. “Una volta completati i cinque siti di ricarica distribuiti strategicamente nel territorio, CTM disporrà di un sistema di trasporto pubblico pienamente sostenibile e green, integrato e pronto a rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini.”

“Gli autobus a idrogeno che presentiamo oggi sono i primi in Sardegna. Li approcciamo con grande interesse e faremo le nostre valutazioni con la serietà che un’innovazione di questo tipo richiede, perché siamo convinti che il mix energetico rappresenti un valore aggiunto non solo per il sistema di trasporto pubblico, ma soprattutto per l’ambiente e per la salute di chi vive e si muove nei nostri territori.”

Un investimento finanziato da fondi assegnati a CTM dalla Città Metropolitana di Cagliari

I tre autobus a idrogeno sono stati acquisiti grazie ai finanziamenti del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS), assegnati a CTM dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Un segnale concreto della collaborazione tra istituzioni e operatori del TPL nella costruzione di una mobilità urbana più sostenibile e moderna.

Presentazione ufficiale: data, luogo e obiettivi dell’evento

La presentazione ufficiale si terrà il 26 marzo 2026 a Quartu Sant’Elena. In questa occasione, CTM spa illustrerà il progetto e le caratteristiche degli autobus.

L’evento sarà un momento di confronto tra istituzioni e operatori del settore.

Autobus a idrogeno: una tecnologia elettrica che scarica vapore acqueo

Gli autobus a idrogeno sono a tutti gli effetti autobus elettrici: ciò che li distingue è il modo in cui l’energia elettrica viene generata.

Nei Solaris Urbino 12 Hydrogen, scelti da CTM, l’elettricità viene prodotta dalla reazione chimica tra idrogeno e ossigeno.

Questa reazione non genera emissioni inquinanti e l’unico prodotto di scarto è semplice vapore acqueo.

Cosa sappiamo dei nuovi autobus a idrogeno CTM?

Si tratta di autobus di ultima generazione, i Solaris Urbino 12 Hydrogen. Sono progettati per il servizio urbano. I mezzi sono lunghi 12 metri. Funzionano con un sistema elettrico che usa l’idrogeno per produrre energia. Le emissioni locali sono pari a zero.

Il sistema di trazione combina una fuel cell da 70 kW e una batteria di supporto. Questo aiuta a ridurre i consumi e a garantire continuità durante il servizio. A bordo ci sono 5 serbatoi ad alta pressione. Possono contenere oltre 37 kg di idrogeno. Questo permette di coprire il servizio urbano con tempi di rifornimento contenuti.

Dal punto di vista operativo, gli autobus sono simili a quelli tradizionali. Offrono capacità, accessibilità e comfort per i passeggeri. In più, integrano sistemi avanzati per la sicurezza e la gestione dell’energia.

Leggi anche: Trenord, nel weekend più treni verso Malpensa e verso i laghi