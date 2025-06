AUTOBUS

Nel panorama del trasporto pubblico, l’innovazione e la digitalizzazione rappresentano frontiere cruciali per promuovere l’efficienza e la sostenibilità del servizio a livello nazionale.

In questo contesto di continua evoluzione, un evento di rilievo si prepara a radunare esperti e operatori del settore per un confronto approfondito sulle ultime tendenze e sfide.

Si tratta di “Sali a bordo e vivi la Romagna”, il convegno di Club Italia e Start Romagna. Le date da segnare sul calendario sono il 25 e il 26 giugno. Tra i partecipanti ci sarà anche il team di IBE.

Scopriamo il programma della due giorni dedicata alle sfide e alle opportunità del TPL del futuro.

Sali a bordo e vivi la Romagna il 25 e il 26 giugno

Club Italia, in stretta collaborazione con StartRomagna, ha organizzato un convegno/visita tecnica intitolato “Sali a Bordo e Vivi la Romagna”.

Questo importante appuntamento per il trasporto pubblico locale si terrà a Rimini nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 Giugno 2025.

L’evento farà il punto sullo stato dell’arte del trasporto pubblico sul territorio nazionale; un comparto attualmente alle prese con le nuove sfide della mobilità integrata, digitalizzata e sostenibile; un obiettivo che, per essere raggiunto, oggi più che mai richiede una stretta collaborazione tra le istituzioni e le imprese.

Anche il team di IBE parteciperà al Convegno TPL

I temi al centro della due giorni

Durante l’evento, verranno affrontati temi chiave quali la gestione e il monitoraggio delle flotte di StartRomagna, l’integrazione con le soluzioni di e-ticketing, la digitalizzazione dei servizi di infomobilità, la cybersecurity e la transizione energetica.

Il programma

Innovazione e digitalizzazione nel TPL (25 giugno)

Il programma dei lavori prenderà il via mercoledì 25 Giugno presso il Centro Congressi SGR a Rimini.

L’accredito dei partecipanti inizierà alle 9:30, con accesso al convegno consentito esclusivamente tramite registrazione online.

Alle 10:00, l’evento sarà inaugurato dai saluti Istituzionali, offerti dal presidente di Start Romagna, Roberto Sacchetti, dal Presidente di Club Italia, Piero Sassoli, e dall’Assessore alla Transizione Digitale, Politiche per la Mobilità e TPL del Comune di Rimini, Mattia Morolli.

La mattinata proseguirà con interventi di figure di spicco del settore, moderati dal chairman Claudio Claroni, direttore Club Italia.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:20, si aprirà la Sessione 2, focalizzata sulle tecnologie di bigliettazione elettronica, la pianificazione. I temi trattati includeranno i sistemi Sbe e AVM, i servizi a domanda debole, le tariffe variabili (per fascia oraria o giorno della settimana), le logiche last minute, le tariffe associate a prenotazioni, il MaaS (Mobility as a Service) e i sistemi Check-in/Check-out.

Dopo la pausa pranzo, la Sessione 2 riprenderà alle 14:30 con nuovi interventi.

Alle 16:00 avrà inizio la Sessione 3, dedicata alla cybersecurity e intelligenza artificiale per le aziende di TPL. I temi in discussione comprenderanno il contrasto all’evasione nella bigliettazione elettronica, i sistemi di sicurezza e di contrasto alle frodi, e l’impiego di chatbot conversazionali.

Seguirà l’Assemblea generale soci di Club Italia alle 17:00 e la visita tecnica alla Centrale Operativa alle ore 18:15.

Sicurezza e nuovi pagamenti (26 giugno)

Il programma riprenderà giovedì 26 Giugno con la Sessione 4, che inizierà alle 9:30, focalizzata sui nuovi sistemi di pagamento nel TPL. Verranno esplorate tematiche quali i sistemi wearable, i sistemi di controllo, i Token, gli EMV (Europay, MasterCard e Visa) e le relative certificazioni.

I lavori del convegno si concluderanno alle 10:45 con i saluti di Irene Priolo, Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia Romagna.

A seguire, è previsto un viaggio collettivo sulla linea METROMARE, che segnerà la fine della visita tecnica e del convegno, previsto per le 13:15.

