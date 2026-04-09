AUTOBUS

Bus limitati dalle 8:30 alle 12:00 del 12 aprile. Già sabato 11 dalle 14:00 variano 628 e C3 tra Circo Massimo e Bocca della Verità. La lista completa delle deviazioni.

Il prossimo 12 aprile, la città di Roma ospiterà due eventi sportivi che determineranno la riorganizzazione dei collegamenti del trasporto pubblico locale (TPL) durante la mattinata. La concomitanza della “Run for Autism“, dedicata all’inclusione sociale, e della pedalata “Bicinrosa“, incentrata sulla ricerca medica e sostenuta anche da Roma Servizi per la Mobilità, richiederà infatti la chiusura o la modifica di ben 32 linee.

Questo piano straordinario di gestione dei flussi, attivo fino a mezzogiorno, è stato predisposto per garantire il passaggio in sicurezza di corridori e ciclisti tra le bellezze del centro storico, determinando limitazioni di percorso e deviazioni necessarie per coniugare le esigenze degli atleti con quelle del trasporto passeggeri.

Sport e inclusione per le strade della Capitale

L’evento principale della giornata sarà la corsa podistica dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo, un appuntamento che mira a integrare la pratica sportiva con l’impegno sociale. Gli atleti si misureranno su due differenti percorsi: una sfida competitiva di dieci chilometri e una camminata aperta a tutti di quasi cinque chilometri.

Entrambi i tragitti avranno come punto di riferimento Piazza Bocca della Verità, fungendo sia da linea di partenza che di arrivo. Tra le 9:30 e le 11:30, i corridori transiteranno in aree centrali di grande pregio come via del Corso, piazza Venezia e il perimetro del Colosseo, richiedendo una gestione attenta della mobilità urbana per garantire l’incolumità dei partecipanti.

Solidarietà su due ruote contro le patologie oncologiche

Parallelamente alle corse a piedi, il tpl romano dovrà confrontarsi con la carovana di ciclisti prevista per l’iniziativa volta a sostenere la ricerca medica contro i tumori femminili. La pedalata collettiva avrà inizio alle 11:30 dallo stadio Nando Martellini, con i partecipanti che si ritroveranno in via Antonina già dalle prime ore del mattino.

L’itinerario ciclistico toccherà punti nevralgici come viale delle Terme di Caracalla e il Foro Traiano, tornando poi verso la base operativa dello stadio. Per facilitare l’adesione, gli organizzatori hanno previsto la possibilità di usufruire di mezzi in sharing direttamente sul posto, permettendo così a un numero maggiore di persone di contribuire attivamente alla causa promossa dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Riorganizzazione del trasporto passeggeri e limitazioni alle linee TPL

L’impatto dei due eventi sulla rete dei trasporti sarà considerevole, con modifiche che interesseranno il trasporto pubblico romano dalle 8:30 fino a mezzogiorno circa.

Numerosi autobus e il tram della linea 3 subiranno variazioni di percorso o accorciamenti delle tratte abituali. Secondo quanto specifica Roma Servizi per la Mobilità, dal mattino, nello specifico, saranno modificate le linee 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3, H.

Acuni collegamenti faranno capolinea temporaneo in piazze centrali per la mobilità romana come Porta Maggiore, piazza Barberini o piazza dei Cinquecento, evitando così di addentrarsi nelle zone interdette al traffico veicolare per il passaggio degli sportivi. In particolare saranno limitate, dalle 8:30 alle 12:00, la linea 3 a Porta Maggiore; la 60 a piazza dei Cinquecento; 63 e 80 a piazza Barberini; 46, 190F e 916F a via degli Astalli; la 781 a via del Teatro Marcello.

Variazioni anticipate e viabilità del fine settimana

In vista degli eventi, bisogna inoltre considerare che alcune modifiche alla mobilità inizieranno a produrre effetti già dal pomeriggio di sabato 11 aprile. A partire dalle ore 14:00, infatti, due percorsi specifici, quelli del bus 628 e della linea C3, verranno parzialmente deviati rispetto al tragitto ordinario. Questi mezzi transiteranno nell’area di via del Circo Massimo e via della Greca, anticipando la configurazione viaria che sarà poi pienamente attiva durante la domenica.

Si consiglia ai cittadini e ai turisti che utilizzano abitualmente il trasporto passeggeri in queste zone di pianificare con attenzione i propri spostamenti, tenendo conto dei tempi di percorrenza potenzialmente differenti a causa delle deviazioni necessarie per la riuscita delle due manifestazioni sportive.

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