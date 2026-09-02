AUTOBUS

Ripartono 51 linee scolastiche, riapre Lepanto e in autunno inizierà il restyling di 10 stazioni Metro A. Tutto quello che c’è da sapere.

Con la fine della pausa estiva e la riapertura delle aule scolastiche, il TPL di Roma si prepara a ritrovare il suo consueto ritmo quotidiano.

Il sistema del trasporto pubblico romano si appresta infatti ad affrontare la prova del rientro, mettendo in campo diversi potenziamenti dei collegamenti di superficie, accanto a interventi sulle infrastrutture sotterranee e misure tariffarie volte ad agevolare gli spostamenti di residenti e studenti, al fine di migliorare la gestione complessiva dei trasporti locali.

Mezzi di superficie verso la piena operatività

I primi segnali di ripresa per la mobilità di superficie si sono registrati già a ridosso della fine di agosto, con una prima intensificazione delle corse degli autobus.

La svolta principale avverrà, però, il 7 settembre, data in cui terminerà ufficialmente la riduzione del servizio tipica del periodo estivo. Da quel momento, l’intera flotta di autobus tornerà attiva a pieno regime, garantendo una maggiore disponibilità di mezzi pubblici per far fronte all’aumento dei passeggeri.

Il piano per gli studenti e la tutela delle aree scolastiche

Il piano di ripresa del trasporto passeggeri guarda con particolare attenzione al mondo dell’istruzione e alle esigenze delle famiglie.

In concomitanza con la ripresa delle lezioni, a partire dal 10 settembre saranno infatti riattivati 51 collegamenti speciali dedicati alle scuole. Questo servizio mirato metterà a disposizione oltre 250 corse giornaliere per connettere in modo capillare i vari quartieri della città a più di ottanta centri scolastici distribuiti sul territorio comunale.

Per incrementare la sicurezza stradale, inoltre, entrerà contemporaneamente in funzione un nuovo blocco di strade scolastiche sperimentali. Secondo le informazioni condivise dall’assessorato capitolino alla mobilità, questa nuova fase si aggiunge ai quindici interventi di pedonalizzazione temporanea già messi in atto in precedenza in vari punti della città.

Sottosuolo in rinnovamento e modifiche alla rete di quartiere

Alcune novità interessano anche le tratte sotterranee, a partire dal ripristino della viabilità in una delle fermate centrali. Il 31 agosto ha infatti riaperto le porte al pubblico la stazione Lepanto sulla linea A, rispettando la tabella di marcia programmata dopo lo stop iniziato il 18 luglio.

La manutenzione dei trasporti sotterranei proseguirà comunque nei mesi a venire. Con l’arrivo della stagione autunnale, prenderà il via un ampio programma di riqualificazione che coinvolgerà altre dieci stazioni della linea A. I lavori interesseranno, nello specifico, le fermate di Ponte Lungo, Furio Camillo, Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Subaugusta e Cinecittà.

Sempre nell’ambito della mobilità locale, si segnalano alcune modifiche ai percorsi dei bus di superficie per servire l’area circostante la Grande Moschea di Roma e le strade che gravitano lungo via dei Campi Sportivi e via Pezzana. Il riassetto ede inoltre l’avvio di un collegamento stradale contrassegnato dal numero 252, accompagnato da variazioni delle linee 52 e 168.

Sconti e agevolazioni per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale

Sul fronte economico, ripartono invece le misure tariffarie a sostegno dei più giovani. I ragazzi residenti a Roma di età compresa tra gli 11 e i 19 anni potranno infatti richiedere l’abbonamento annuale Metrebus alla tariffa unica di 50 euro.

Al contempo, restano confermati tutti gli altri sgravi e le agevolazioni dedicate a categorie specifiche, inclusi i cittadini sopra i settant’anni, le famiglie e i disoccupati.

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