AUTOBUS

La conclusione di tutti i lavori di costruzione è prevista entro l’estate del 2026. L’investimento complessivo supera i 50 milioni di euro. Scopri tutti i dettagli operativi del progetto.

Venezia avvia la sua mossa più decisa per la transizione verde. Dal 18 settembre, nell’area industriale di Porto Marghera, sono iniziati i lavori per un polo di generazione e rifornimento di idrogeno rinnovabile.

L’apertura dei cantieri rappresenta un chiaro segnale verso la decarbonizzazione del trasporto collettivo nella città lagunare, allineando la provincia agli obiettivi ambientali di decarbonizzazione.

L’infrastruttura è sviluppata da Green Hydrogen Venezia, una joint venture che vede uniti i due soci paritetici Eni e AGSM AIM Power.

Il progetto: un investimento strategico per il TPL

L’opera, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, richiede un investimento che supera i 50 milioni di euro.

I cantieri sono attivi e la data prevista per la conclusione dei lavori è fissata per l’estate del 2026.

La missione principale di questa nuova struttura è l’approvvigionamento energetico dei 94 autobus a idrogeno in servizio per la mobilità urbana di Venezia, servizio gestito da AVM (Azienda Veneziana della Mobilità), che opera attraverso la sua consociata Actv (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano).

Dati tecnici e logistica della fornitura

La stazione di rifornimento sarà ubicata specificamente in via dei Petroli a Porto Marghera e la sua gestione sarà curata da Enilive.

Dal punto di vista tecnico, l’impianto erogherà una potenza di 8 MW e sarà in grado di produrre quotidianamente circa 1700 chilogrammi di idrogeno.

L’idrogeno generato, in particolare, verrà trasferito verso la stazione di rifornimento, dove gli autobus accederanno al pieno, utilizzando un idrogenodotto dedicato.

La stazione come centro logistico avanzato

Come accennato, il progetto comprende una vasta gamma di servizi di supporto logistico indispensabili per l’amministrazione efficiente della flotta del TPL.

Questi servizi aggiuntivi includono, nello specifico, una zona riservata per il parcheggio degli autobus, un’area adibita a officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi, e un impianto per il lavaggio dei bus. Inoltre, a supporto dell’efficacia del servizio, è stato previsto anche un parcheggio specifico per il personale di guida.

L’impegno di Eni nella mobilità pulita

L’investimento nell’idrogeno da parte di Eni per la transizione verde non è una novità nel territorio veneziano.

Già nel giugno 2022, Eni aveva inaugurato a Mestre (Venezia) la prima stazione di rifornimento di idrogeno in Italia accessibile al pubblico per la mobilità su strada in ambito urbano.

L’impianto, anch’esso gestito da Enilive, è equipaggiato con due punti di erogazione e la sua potenzialità di fornitura, superiore ai 100 chilogrammi al giorno, permette il rifornimento sia di autoveicoli che di autobus.

