CAMION

Pensione e lavoro fino a 70 anni per camionisti e autisti di autobus. È la proposta annunciata da Matteo Salvini. L’obiettivo è consentire ai conducenti professionisti di restare alla guida oltre gli attuali limiti di età. La scelta sarebbe volontaria. La misura potrebbe arrivare al prossimo CCdM.

Il ministro del MIT ne ha parlato il 7 ottobre, durante l’assemblea di Federtrasporto. Per gli autisti di camion e autobus sopra i 65 anni ha previsto controlli medici ogni due anni. Salvini ha anche ribadito l’impegno sulla pensione anticipata a 64 anni. Attualmente, per la pensione di vecchiaia, il requisito ordinario è di 67 anni.

Pensione camionisti a 70 anni: cosa prevede la proposta

Salvini vuole permettere agli autotrasportatori di merci e persone di continuare l’attività oltre gli attuali limiti di età.

La possibilità riguarderebbe quindi sia i camionisti sia gli autisti di autobus, purché in possesso dei requisiti necessari per guidare in sicurezza.

Il ministro ha precisato che la scelta sarebbe volontaria. Nessun obbligo, dunque, di restare al lavoro fino a 70 anni.

La proposta riguarda i limiti di età per la guida professionale e non un aumento automatico dell’età pensionabile.

Patente e visite mediche: cosa cambia dopo i 65 anni

Un punto centrale riguarda i controlli sanitari. Salvini ha parlato di visite mediche ogni due anni per i conducenti sopra i 65 anni.

Attualmente, per guidare determinate categorie di mezzi pesanti oltre i 65 anni, sono già previste verifiche annuali di idoneità. Per alcuni veicoli il limite massimo è fissato a 68 anni.

Sarà quindi necessario conoscere il testo della norma per capire come cambieranno i controlli sanitari e quali patenti saranno interessate.

Pensione a 64 anni e guida fino a 70: cosa succede adesso

Salvini ha ribadito l’impegno per consentire la pensione anticipata a 64 anni, mentre per camionisti e autisti di autobus propone la possibilità di proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni, su base volontaria.

L’eventuale pensionamento a 64 anni resta comunque un obiettivo politico e non una nuova misura generale già approvata.

La norma sui 70 anni non è ancora in vigore. Prima di qualsiasi cambiamento servirà un provvedimento ufficiale. Nel frattempo, per camionisti e autisti restano valide le regole attuali.