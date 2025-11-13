AUTOBUS

I rappresentanti di circa 120mila lavoratori del TPL si sono riuniti in piazza, ottenendo il riconoscimento del grande valore sociale del settore.

Il comparto del trasporto pubblico locale (TPL) ha vissuto una giornata di profondo significato sociale, convergendo in Piazza San Pietro per prendere parte all’udienza con Papa Leone XIV.

L’evento, svoltosi il 12 novembre, si è configurato come un momento solenne per esprimere i saluti dell’intera categoria al Pontefice, ricevendo al contempo una benedizione destinata a tutte le lavoratrici e i lavoratori attivi nel settore.

In piazza i rappresentanti di 120 mila lavoratori del TPL

La presenza in Piazza San Pietro ha sottolineato la rilevanza di questo comparto nel servizio alla comunità.

Nello specifico, la mobilità urbana e regionale è stata rappresentata da una vasta delegazione di imprenditori e operatori, inclusi gli autoferrotranvieri, riuniti in occasione della giornata dedicata al loro Giubileo.

Questa partecipazione, inserita nel calendario tradizionale delle udienze papali del mercoledì previste durante il Giubileo della Speranza 2025, è stata sostenuta con forza tanto dalle sigle datoriali, quali Anav, Asstra e Agens, quanto dalle principali organizzazioni sindacali, tra cui Faisa Cisal, Uiltrasporti, Filt Cgil, Filt Cisl e Ugl-Fna.

Queste realtà associative e sindacali rappresentano un universo lavorativo che conta circa 120 mila persone impegnate quotidianamente nel trasporto passeggeri.

La medaglia con l’effige di San Cristoforo

Nel corso dell’udienza, vi è stato un momento dedicato alla consegna di un dono altamente simbolico: una medaglia raffigurante San Cristoforo, il santo tradizionalmente venerato come protettore dei viaggiatori.

Il gesto ha voluto simboleggiare l’impegno costante che le aziende e i loro dipendenti profondono nel servire i cittadini e le diverse comunità.

A consegnare personalmente il dono al Pontefice è stato un autista dell’ATAC S.p.A., l’azienda che gestisce la mobilità nella Capitale.

Riconoscimento del valore sociale del TPL

L’incontro con il Papa ha rivestito un significato che travalica la semplice cerimonia religiosa, divenendo un momento di unità e di alto valore simbolico per l’intera filiera del trasporto pubblico locale.

È stato riconosciuto pubblicamente come l’attività svolta da questi professionisti abbia una funzione di rilievo per la coesione sociale e la solidarietà, oltre a un indubbio e grande significato sociale.

