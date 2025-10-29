AUTOBUS

Otokar a IBE Driving Experience, accelera sugli autobus elettrici e punta su innovazione, vicinanza ai clienti e assistenza come fattore competitivo decisivo.

Otokar a IBE si presenta con una linea chiara. Il futuro è elettrico, ma nessuna tecnologia può sostituire la relazione continua tra costruttore e operatore.

A raccontarlo è Fabio Farag, Key Account Manager Otokar Italia, una vita intera passata nel settore: cinquant’anni di esperienza, iniziati quando aveva appena dieci anni. Fabio Farag non parla solo di autobus, ma di storie condivise.

A IBE, come racconta, ci si incontra con clienti, colleghi, fornitori e amici: un crocevia umano prima ancora che tecnologico. Per lui, la transizione deve restare radicata nella concretezza dei servizi e nel dialogo quotidiano. Vendere un autobus non basta: va accompagnato strada dopo strada.

Otokar a IBE tra tecnologia e relazioni umane

La partecipazione a IBE Driving Experience risponde proprio a questa filosofia. È un evento che permette a Otokar di mettere in pista i veicoli, ma anche di mettere a terra i rapporti.

Fabio Farag, Key Account Manager Otokar Italia lo dice chiaramente: nessuna conquista si regge senza post-vendita solido, senza ricambi, senza quella presenza costante che fa sentire i clienti al sicuro. La tecnologia cambia, le persone restano la chiave del servizio.

Navigo e Territo Full Electric: i protagonisti dello stand

Al centro della presenza di Otokar a IBE Driving Experience ci sono Navigo e Territo Full Electric. Navigo è il modello turistico da 7,70 metri, aggiornato nel motore da 210 cavalli, nel cambio automatico Allison a nove marce e nei sistemi ADAS, con un cockpit ripensato per una guida più confortevole.

Il Territo Full Electric è invece la prova concreta della mobilità green interurbana: 13 metri, classe II, 450 kWh di batterie, fino a 63 posti, bagagliere generose e prestazioni ottimizzate. Il full electric applicato al turismo, che fino a pochi anni fa sembrava una scelta quasi impossibile, oggi si dimostra una realtà concreta e competitiva.

L’autobus ha ottenuto il Premio Ecologia al Busworld di Bruxelles, a conferma di un impegno reale. A Rimini, inoltre, viene provato in pista per raccogliere impressioni dirette dai conducenti.

e-TERRITO U e l’elettrico che esce dalle città

Nella gamma presentata da Otokar a IBE compare il nuovo autobus e-TERRITO U, versione completamente elettrica del Territo con tre lunghezze disponibili: 10,5, 12 e 13 metri.

L’autonomia è modulabile in base alla batteria scelta, così da rispondere alle esigenze delle tratte più lunghe. Il vano bagagli dell’autobus resta ampio, il comfort non viene mai sacrificato e il mezzo nasce per dimostrare che l’elettrico non è più confinato al solo urbano.

Non esiste una sola strada: elettrico, CNG, mild hybrid e diesel

Nel panorama italiano l’autobus elettrico cresce nel settore urbano, ma gli operatori chiedono ancora CNG e mild hybrid.

Proprio sul trasporto urbano, secondo Fabio Farag, Key Account Manager Otokar Italia, si osservano veri ritorni di fiamma per le motorizzazioni a gas naturale, spinte dal bisogno di soluzioni tecnologiche già consolidate e più facilmente supportabili dalle infrastrutture attuali.

Fabio Farag, Key Account Manager Otokar Italia annuncia consegne di 20 autobus mild hybrid diesel a un operatore lombardo, mentre sul CNG Otokar ha già ottenuto tre lotti nelle gare Consip.

La gamma di autobus diesel resta in produzione, soprattutto per i mercati in cui l’infrastruttura non è pronta al salto completo. Otokar guarda non solo all’Europa, ma anche a mercati dove la transizione procederà più gradualmente.

La ricarica che non c’è: infrastruttura e burocrazia fermano i bus

La criticità più dura è l’infrastrutturazione elettrica. Molti operatori ricevono gli autobus, spesso grazie al PNRR, ma non possono usarli.

Le colonnine non arrivano, gli iter sono lunghi e complicati. Fabio Farag, Key Account Manager Otokar Italia, racconta un esempio emblematico che tocca direttamente anche Otokar: la richiesta al Comune di residenza per adeguare le autorizzazioni alla Camera di Commercio per il noleggio autobus senza conducente.

La pratica, avviata il 15 giugno, non è stata ancora completata. Tanti passaggi e alla fine si rischia di dover ricominciare da capo.

Classe II rialzato e vano bagagli: un equilibrio delicato

L’autobus Classe II rialzato presenta un ostacolo particolare. Le batterie, soprattutto quelle di grande autonomia, occupano spazio prezioso sotto il pianale.

Le bagagliere però sono indispensabili nelle tratte interurbane. Alcuni concorrenti, soprattutto stranieri, stanno già adottando batterie diverse per risolvere il problema. Otokar utilizza batterie CATL, ma sta testando batterie europee francesi nel tentativo di favorire una filiera più europea.

Cina forte sull’autobus elettrico, ma la partita si gioca nel tempo

Fabio Farag, Key Account Manager Otokar Italia non nasconde la situazione: l’elettrico oggi è in mano ai cinesi. Sono tecnologicamente avanzati, veloci, pimpanti, come li definisce. E aggiunge un sincero “chapeau”, perché “hanno fatto dei passi da gigante”.

Tutto questo però emerge con grande chiarezza quando si entra nel rapporto quotidiano con clienti e fornitori, perché è proprio l’after sales il terreno decisivo per misurare la continuità nel tempo. Otokar vuole costruire qui la sua differenza reale, puntando su un post-vendita strutturato e su un rapporto di fiducia che dura negli anni.

Guardare al futuro: transizione e nuovi progetti

Lo sviluppo degli autobus non si ferma. Otokar sta completando il progetto di un 18 metri all’interno della transizione verso la piattaforma Kent 2, mentre altre novità elettriche sono già in lavorazione.

Il consolidamento di autobus a metano, mild hybrid e diesel procede in parallelo. La filosofia è semplice: un portafoglio di autobus completo per un mercato che cambia a velocità diverse.

