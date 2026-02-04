AUTOBUS

Metro fino alle 2, bus e tram potenziati. Infoline attiva fino a mezzanotte insieme a pagamenti contactless e mappe nuove. Come muoversi durante i Giochi.

Mentre l’attesa per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo, il sistema della mobilità milanese rinnova il look per accogliere una platea internazionale. In merito, ATM ha infatti svelato una guida strategica, pensata per orientare cittadini e turisti tra le pieghe di una rete di trasporto pubblico locale (TPL) che si preannuncia monumentale.

L’opuscolo informativo rappresenta un vero e proprio vademecum bilingue, redatto in italiano e inglese, accessibile sia in modalità cartacea sia tramite i canali digitali ufficiali come il portale web e l’applicazione per smartphone dell’azienda di trasporto pubblico milanese. L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza del trasporto passeggeri fluida e intuitiva, capace di connettere senza sosta i punti nevralgici delle competizioni con le esigenze e il cuore della metropoli.

La metropolitana: orari estesi fino a notte fonda

Per garantire che il flusso di spettatori non subisca interruzioni, l’azienda ha pianificato una rivoluzione degli orari. Durante il periodo olimpico, che va dal 5 al 21 febbraio, tutte e cinque le linee della metropolitana rimarranno operative fino alle 2 del mattino, con gli ultimi passaggi nelle stazioni centrali previsti intorno alle 2:20.

Questo sforzo proseguirà anche per le Paralimpiadi, dal 7 al 14 marzo, sebbene con un termine leggermente anticipato all’una di notte.

È importante, tuttavia, notare una specifica eccezione riguardante la linea M2: le tratte che collegano Cascina Gobba alle destinazioni di Cologno e Gessate non beneficeranno del prolungamento notturno.

Parallelamente, la rete dei bus notturni garantirà una copertura integrale ogni notte, con la linea NM1 che estenderà il proprio percorso fino a Rho Fiera e la NM2 che raggiungerà Assago Forum per servire i palazzetti del ghiaccio.

Collegamenti capillari per i mezzi di superficie

La strategia di mobilità per i Giochi non si limita ai tunnel sotterranei, ma si estende con vigore alla superficie.

Per facilitare il raggiungimento della Santagiulia Ice Hockey Arena, ATM ha previsto un incremento della frequenza per i tram 12 e 27, oltre a estendere l’operatività dei bus 45 e 88 fino alle due di notte.

Un servizio fondamentale sarà svolto dalle navette speciali “Hockey Arena Shuttle“, che faranno la spola tra la stazione ferroviaria di Rogoredo e l’arena dalle prime luci dell’alba fino a tarda sera.

Anche i collegamenti verso il Villaggio Olimpico e il Centro Media sono stati ottimizzati, sfruttando le fermate di Lodi M3 e Portello M5, garantendo così una connessione rapida tra le residenze degli atleti e i luoghi di lavoro della stampa internazionale.

Segnaletica, infomobilità e accessibilità: un viaggio senza barriere

Oltre al potenziamento dei mezzi, ATM ha investito anche nella comunicazione visiva per migliorare l’orientamento all’interno delle stazioni. Nello specifico, sono state installate oltre cinquemila nuove mappe della rete che mettono in risalto i siti degli eventi sportivi, accompagnate da una segnaletica orizzontale e adesivi a terra studiati per guidare i flussi dei passeggeri in modo ordinato.

Anche l’esperienza a bordo è stata rinnovata attraverso un nuovo design dei monitor informativi e una revisione completa dei messaggi sonori.

Un’attenzione particolare è rivolta all’inclusività: per i passeggeri con mobilità ridotta, sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sullo stato di ascensori e montascale tramite l’app, oltre a un servizio di assistenza telefonica dedicato.

Inoltre, durante le giornate dedicate alle competizioni, saranno operative navette specifiche per il trasporto di persone con disabilità motoria dirette verso i principali impianti sportivi.

Biglietti smart e tecnologia al servizio del passeggero

Nell’era della digitalizzazione, l’accesso ai trasporti diventa totalmente dematerializzato. I viaggiatori potranno dimenticare le code alle rivendite grazie al sistema “contactless”, che permette di pagare la corsa semplicemente avvicinando carte di credito, smartphone o smartwatch ai lettori presenti sui mezzi e ai tornelli.

La piattaforma digitale di ATM, inoltre, non opera solo da biglietteria virtuale per l’acquisto di ticket singoli, carnet o abbonamenti, ma rappresenta una centrale operativa in tasca al cliente, fornendo indicazioni istantanee sullo stato delle linee e sui tempi d’attesa.

Per chi preferisce i titoli di viaggio tradizionali, rimangono valide le opzioni da 90 minuti, i pass giornalieri o quelli validi per tre giorni, tutti utilizzabili per coprire l’intera area urbana fino ai comuni di Rho e Assago.

Gestione dei flussi e sosta: la logistica fuori dal centro

Per coloro che sceglieranno di raggiungere la periferia milanese in auto per poi affidarsi al trasporto pubblico locale, invece, i grandi parcheggi di interscambio come Famagosta, Bisceglie e San Donato osserveranno orari di apertura straordinari, chiudendo ben oltre le tre del mattino durante le Olimpiadi.

È fondamentale, però, che i passeggeri prestino attenzione alle zone tariffarie: gli abbonamenti puramente urbani non sono sufficienti per raggiungere l’Ice Park di Rho o l’Ice Skating Arena di Assago, poiché situate fuori dai confini comunali. In questi casi, sarà necessario integrare il proprio titolo di viaggio con una tariffa aggiuntiva.

Infine, per chi predilige una mobilità più agile e sostenibile, il sistema di bike sharing BikeMi estenderà il proprio servizio dalle 6 del mattino fino alle 2 di notte, offrendo una flotta di biciclette classiche ed elettriche gestibili interamente tramite applicazione.

