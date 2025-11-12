AUTOBUS

Il Trentino ha formalizzato il suo impegno in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, annunciando un significativo potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL).

Per garantire l’efficienza della mobilità in Val di Fiemme, in Trentito-Alto Adige, sono in arrivo 155 autobus di recente fabbricazione; veicoli che costituiscono una componente cruciale del piano predisposto in previsione della massiccia affluenza attesa per l’evento.

L’annuncio al vertice nazionale

Le cifre relative a questo investimento sono state rese pubbliche a Milano, in occasione degli “Stati Generali dei Trasporti,” un importante summit nazionale dedicato a infrastrutture e piani straordinari per le Olimpiadi 2026.

L’assessore ai trasporti, Mattia Gottardi, ha presentato i dettagli nel corso dell’evento, svoltosi presso Palazzo Lombardia, precisando che l’ammontare complessivo degli investimenti olimpici dedicati al Trentino raggiunge i 450 milioni di euro; risorse che consentiranno di mettere a disposizione la totalità dei 155 nuovi mezzi destinati al trasporto passeggeri.

Mobilità e logistica al centro del Trentino

L’assessore ha sottolineato come la preparazione del territorio stia procedendo con massima cura, focalizzandosi su aspetti cruciali come la logistica, l’accoglienza e la mobilità.

L’obiettivo è dimostrare un’elevata capacità organizzativa. In questo contesto, la mobilità riveste un ruolo primario: l’intento principale, nel dettaglio, è fornire soluzioni concrete e positive non solo per chi arriverà per motivi turistici o sportivi, ma anche per la comunità locale e i suoi residenti.

Servizi rivolti a tutte le categorie di utenti

La nuova flotta è stata pensata per servire in maniera capillare tutte le categorie di utenti previste per i Giochi olimpici del 2026.

In merito, Gottardi ha specificato che i veicoli saranno impiegati per la movimentazione di atleti, membri degli staff, personale di servizio, la vasta squadra di volontari e, naturalmente, il notevole numero di spettatori attesi ad assistere alle gare.

Il contesto istituzionale dell’incontro

L’importanza di questo piano strategico è stata confermata dalla partecipazione di figure istituzionali di rilievo al vertice di Milano. Tra gli ospiti di spicco figuravano il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il governatore Attilio Fontana.

L’assessore Gottardi ha portato il contributo del Trentino all’interno del panel intitolato “La mobilità dei grandi eventi”, dove ha dibattuto assieme ad altre personalità chiave del settore, tra cui Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, e Fulvio Caradonna, consigliere delegato di FNM Group, esperto in sistemi di trasporto integrato.

