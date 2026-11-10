AUTOBUS

Mercedes-Benz eCitaro. Arriva una nuova generazione. Daimler Buses ha mostrato il primo prototipo del modello che entrerà in commercio nel 2028. Tra le novità, batterie LFP, una struttura più leggera e una diversa disposizione degli spazi a bordo. Tra le novità ci sono una riduzione del peso, più possibilità di allestimento e nuovi sistemi per gestire la ricarica e la manutenzione.

Un autobus più spazioso e più leggero. Progettato per viaggiare senza emissioni. Mercedes-Benz guarda al futuro del trasporto pubblico con una trasformazione profonda del suo eCitaro. Dal 2018 ha accompagnato l’elettrificazione delle flotte urbane europee.

Il nuovo Mercedes-Benz eCitaro è stato svelato il 10 novembre a Monaco, durante gli eMobility Days 3.0. Per ora si tratta di un prototipo.

L’occasione sono stati gli eMobility Days 3.0. Il modello arriverà sul mercato nel 2028, ma già ora si conoscono diverse novità. La più importante riguarda il telaio, sviluppato per ospitare la trazione elettrica senza partire dalla struttura di un autobus diesel. Cambiano anche le batterie e la disposizione degli spazi per i passeggeri.

Finora l’eCitaro ha utilizzato una struttura derivata dal Citaro diesel. Con la nuova generazione Mercedes-Benz cambia strada e adotta una piattaforma progettata per gli autobus elettrici. Questa scelta ha permesso di rivedere la posizione delle batterie e recuperare spazio nell’abitacolo. Anche il peso è stato ridotto. Per i passeggeri significa soprattutto una diversa disposizione degli interni. Le aziende di trasporto avranno invece più possibilità di scegliere gli allestimenti. In base alle esigenze delle singole linee.

Nuovo Mercedes-Benz eCitaro, meno peso senza rinunciare alle batterie

Su un autobus elettrico il peso conta parecchio. Le batterie permettono di percorrere più chilometri, ma aggiungono chili al veicolo. E più pesa il mezzo, meno margine rimane per trasportare passeggeri. Daimler Buses ha cercato di risolvere il problema intervenendo sulla struttura del nuovo eCitaro.

Sul nuovo Mercedes-Benz eCitaro, Daimler Buses è intervenuta sulla struttura della carrozzeria e sulla disposizione dei componenti. Il risultato emerge anche dai dati sul peso. In un confronto fornito dal costruttore, il nuovo modello arriva a 13.050 kg contro i 13.800 kg dell’attuale eCitaro. Sono 750 kg di differenza, anche se le due versioni montano batterie con caratteristiche e configurazioni diverse.

Per le aziende di trasporto è un aspetto da considerare nella scelta dei mezzi. Ridurre il peso può aiutare a contenere i consumi e lasciare più margine per il carico dei passeggeri. Quanto si guadagnerà davvero dipenderà però dalle caratteristiche delle singole versioni e dal loro impiego sulle linee.

Più spazio per i passeggeri: cambia l’interno degli autobus

Sul nuovo Mercedes-Benz eCitaro cambiano anche gli interni. Daimler Buses ha rivisto gli spazi per i passeggeri. Le modifiche riguardano soprattutto la parte posteriore dell’autobus. La nuova struttura permette di recuperare spazio. Sarà anche possibile disporre i sedili in modo diverso.

Nel nuovo eCitaro scompare la tradizionale torre posteriore, elemento che nell’attuale generazione occupa una parte dello spazio destinato ai passeggeri.

La sua eliminazione consente di riprogettare la zona finale del veicolo e, secondo l’allestimento scelto, di realizzare un pianale completamente ribassato fino alla parte posteriore.

Lo spazio recuperato nella parte posteriore potrà essere utilizzato per i sedili o per ricavare aree destinate a passeggini e bagagli. La disposizione dipenderà dall’allestimento richiesto dall’azienda di trasporto.

Novità anche per l’illuminazione. Le luci saranno integrate nel soffitto e disposte lungo l’abitacolo.

Nuove batterie LFP: più flessibilità per le città

Il cuore tecnologico della nuova generazione è rappresentato dalle batterie.

Per il nuovo eCitaro, Daimler Buses passa alle batterie LFP, al litio-ferro-fosfato. Quelle dell’attuale modello utilizzano invece la chimica NMC.

Le LFP sono apprezzate soprattutto per la durata e la stabilità. Due aspetti importanti per un autobus che deve lavorare ogni giorno e rimanere in servizio per molti anni.

Ogni pacco batteria ha una capacità di circa 50 kWh. Il numero varia in base all’autobus e alle necessità delle aziende di trasporto.

Per l’autobus da 12 metri sono previste configurazioni da 300, 400, 500 e 600 kWh. Il modello articolato potrà invece raggiungere una capacità complessiva di circa 700 kWh.

Ma perché tutto questo è importante anche per chi utilizza il trasporto pubblico?

Non tutte le linee richiedono la stessa autonomia. Per questo il nuovo eCitaro sarà disponibile con batterie di diversa capacità. Le aziende potranno scegliere la configurazione in base ai chilometri percorsi ogni giorno, evitando di aggiungere batterie dove

Dimensionare correttamente le batterie significa evitare peso superfluo e cercare il miglior equilibrio tra autonomia, consumi e numero di passeggeri trasportabili.

Rimane da conoscere l’autonomia effettiva delle diverse configurazioni. Daimler non ha ancora fornito tutti i dati necessari per stabilire quanti chilometri percorreranno i nuovi modelli nelle differenti condizioni di esercizio.

Ricarica più potente e nuovi sistemi di trazione

Un altro elemento centrale del progetto riguarda la ricarica.

Il nuovo Mercedes-Benz eCitaro si potrà ricaricare con la presa CCS2, fino a 400 kW. Con il pantografo la potenza massima sale a 450 kW.

Le aziende potranno scegliere il sistema più adatto ai propri depositi. La scelta dipenderà dal numero di autobus, dai turni e dal tempo disponibile per la ricarica.

Ogni deposito presenta esigenze diverse, così come ogni rete di linee richiede una pianificazione specifica.

Anche il sistema di trazione cambia. Le versioni urbane a pianale ribassato adotteranno il nuovo assale elettrico ZF AxTrax 2 LF, con una potenza fino a 360 kW.

Il sistema sarà affiancato da una gestione elettronica capace di coordinare trazione, frenata e recupero dell’energia.

L’obiettivo è migliorare l’efficienza soprattutto nella guida urbana, caratterizzata da continui arresti e ripartenze, riducendo allo stesso tempo l’usura di alcuni componenti meccanici.

Comfort e sicurezza: novità anche per autisti e passeggeri

La trasformazione dell’eCitaro coinvolge anche il posto guida.

Il nuovo Multimedia Cockpit Interactive introduce due schermi da 12 pollici e una disposizione dei comandi sviluppata tenendo conto delle esigenze degli autisti.

La piattaforma elettronica consentirà inoltre aggiornamenti software da remoto, permettendo di introdurre determinate funzionalità anche dopo la consegna del veicolo.

Per i passeggeri arriva un nuovo sistema di gestione della temperatura interna, denominato ThexMO.

La tecnologia utilizza una pompa di calore con refrigerante naturale R290 e recupera il calore generato dai componenti elettrici del veicolo.

Il sistema regola la temperatura a bordo. Recupera parte del calore prodotto dai componenti elettrici. In questo modo si cerca di consumare meno energia per riscaldare o raffreddare l’abitacolo.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo eCitaro dispone di sistemi che aiutano l’autista a controllare gli angoli ciechi e a rilevare la presenza di pedoni. Sono previsti anche dispositivi che segnalano eventuali distrazioni o segni di stanchezza alla guida.

Sulla nuova versione articolata è inoltre prevista l’introduzione del controllo elettronico della stabilità ESP.

Una famiglia di sette modelli, non un solo autobus

Sette le versioni previste per il nuovo Mercedes-Benz eCitaro. Tre sono destinate alle linee urbane, con pianale ribassato e lunghezze di 10,63, 12,13 e 18,13 metri.

Per i servizi urbani ed extraurbani arriveranno anche quattro Low Entry. Le lunghezze vanno da 10,63 a 14,68 metri. Due misure intermedie di 12,34 e 13,08 metri.

La scelta di sviluppare una famiglia così articolata risponde alle differenti esigenze del trasporto pubblico.

Un piccolo centro urbano, una grande città e una rete provinciale non hanno necessariamente bisogno dello stesso autobus.

Poter scegliere tra lunghezze, configurazioni e capacità energetiche differenti può offrire maggiori possibilità nella programmazione del servizio e nel rinnovo delle flotte.

Nuovo Mercedes-Benz eCitaro, cosa devono sapere Comuni e aziende di trasporto

Quanto costerà il nuovo eCitaro? E quanto si potrà risparmiare sulla manutenzione? Per ora Daimler Buses non ha fornito cifre. Sono però due delle questioni che interesseranno maggiormente le aziende di trasporto e gli enti pubblici impegnati nel rinnovo delle flotte.

Il prezzo di acquisto è solo una parte della spesa. Vanno messi in conto anche l’energia, la ricarica e gli interventi in officina. C’è poi il problema dei mezzi fermi per manutenzione, che devono essere sostituiti per garantire le corse.

Sul nuovo Mercedes-Benz eCitaro, Daimler ha cercato di semplificare gli interventi tecnici. Diversi componenti saranno comuni alle sette versioni previste. Una scelta che potrebbe facilitare la gestione dei ricambi.

Per la manutenzione e il controllo dei mezzi ci saranno i servizi Omniplus. Tra le funzioni previste figurano la diagnostica da remoto e gli aggiornamenti software. Omniplus Charge seguirà invece le attività legate alle infrastrutture di ricarica.

Quando arriverà il nuovo Mercedes-Benz eCitaro?

Il prossimo appuntamento è a Bruxelles, nell’ottobre 2027. Al Busworld Europe, Mercedes-Benz presenterà la nuova generazione dell’eCitaro. Le vendite partiranno nel 2028, dieci anni dopo il debutto del primo modello.

Per vederlo sulle strade italiane bisognerà attendere gli ordini delle aziende di trasporto. Molto dipenderà anche dai fondi disponibili per il rinnovo delle flotte.