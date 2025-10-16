AUTOBUS

Dal 16 ottobre, Itabus aggiunge sei nuove città europee alla sua rete. Scopri gli orari e le tariffe delle nuove linee bus tra Svizzera e Lombardia.

Mentre l’orizzonte infrastrutturale promette un futuro di connessioni ferroviarie ultraveloci, incarnato dal progetto AlpTransit, la cui piena operatività, volta a snellire i flussi tra la Lombardia e la Svizzera, non è attesa prima del 2035, la necessità di mobilità immediata impone soluzioni concrete.

In questo scenario di attesa prolungata per l’estensione delle tratte su ferro, è il trasporto passeggeri su gomma a prendere decisamente il sopravvento.

Dal 16 ottobre, Itabus del Gruppo Italo ha lanciato una nuova e intensiva rete di trasporti quotidiani, collegando in modo diretto e costante le città di Lugano e Zurigo con Milano e altre città italiane.

La mappatura della nuova rete transfrontaliera

Questa iniziativa mira a creare un’importante arteria di trasporto pubblico locale (TPL), garantendo una connettività fluida e diretta tra la Svizzera e la regione lombarda.

Il servizio non si limita ai soli centri urbani: l’offerta include, infatti, arrivi essenziali anche per il traffico internazionale, raggiungendo entrambi i terminal, il T1 e il T2, dell’aeroporto di Malpensa.

A Milano, per la precisione, le fermate sono state stabilite a San Donato e a Lampugnano.

Per quanto riguarda la Svizzera, invece, i passeggeri in partenza da Lugano, invece, possono accedere al servizio dalle postazioni designate in via Maggi e in via Giacomo e Filippo Ciani.

Come accennato sopra, si tratta di una mossa pensata per colmare il vuoto lasciato dall’ancora incompiuto potenziamento ferroviario transfrontaliero.

Viaggiare oltre confine in bus: i dettagli su orari e tariffe

L’accesso a queste nuove opportunità di mobilità è vantaggioso, con tariffe che partono da una base di 6,97 euro per ogni singola tratta.

I titoli di viaggio possono essere acquistati in diverse modalità di acquisto, sia tramite le piattaforme digitali sia attraverso l’applicazione mobile dedicata o anche direttamente a bordo del mezzo.

Gli orari sono stati programmati per intercettare sia le esigenze di chi viaggia di giorno che le necessità notturne.

Nello specifico, i collegamenti in direzione Italia da Lugano prevedono una partenza serale alle 20:50, con arrivi scaglionati a Milano Lampugnano alle 22:30 e, successivamente, a San Donato alle 23:20.

Chi necessita di raggiungere Lugano da Milano, invece, ha a disposizione partenze da Lampugnano nelle primissime ore del mattino, alle 07:10, e notturne, alle 00:50, con un tempo di percorrenza stimato in un’ora e quarantacinque minuti.

Per i viaggiatori notturni, è prevista anche una partenza da San Donato alle 23:55, che permette di arrivare in città alle 2:35.

La comodità della mobilità integrata

Il vero valore aggiunto di questi nuovi trasporti risiede nella loro perfetta integrazione con la rete ad alta velocità di Italo.

I passeggeri beneficiano infatti della possibilità di acquistare un unico, comodo biglietto combinato “treno+bus“.

Questa fusione modale tra gomma e ferro espande in modo notevole le opzioni di viaggio transfrontaliero, offrendo la possibilità di proseguire agevolmente verso un vasto elenco di ulteriori destinazioni situate su tutto il territorio italiano.

Tale sinergia non solo moltiplica le scelte a disposizione del viaggiatore, ma promuove anche un modello di viaggio più consapevole e sostenibile.

Potrebbe interessarti anche: Busitalia Veneto accelera sulla mobilità sostenibile: 148 nuovi bus tra Padova e Rovigo