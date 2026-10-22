AUTOBUS

L’appuntamento di Rimini, dal 24 al 26 novembre, con IBE Intermobility Future Ways segna un punto di incontro tra le esigenze quotidiane del trasporto passeggeri e le risposte tecnologiche destinate a ridisegnare la mobilità extraurbana.

Tra i padiglioni della fiera, il confronto sul futuro del trasporto pubblico si misurerà con mezzi già pronti all’impiego su strada. Nell’area, sarà possibile esplorare le novità su gomma di Daimler Buses Italia al Padiglione A3 (Stand 105), che porterà in scena l’ingresso dell’elettrico ad alta autonomia nelle tratte regionali e scolastiche con il debutto del nuovo Mercedes-Benz eIntouro.

Accanto all’eIntouro, lo stand ospiterà anche il Setra TopClass S 516 HDH, pullman turistico che sarà presentato in occasione dei festeggiamenti dei 75 anni di Setra, e il Mercedes-Benz Tourismo Safety Coach, equipaggiato con avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida del gruppo.

Servizi a supporto dell’operatività quotidiana

Accanto alla gamma di veicoli, presso lo stand di Daimler Buses Italia, sarà possibile esplorare una struttura articolata di prestazioni firmate OMNIplus, concepita per garantire la massima disponibilità operativa dei veicoli, ottimizzare i costi di gestione delle flotte e supportare i conducenti.

Il debutto dell’eIntouro nel segmento extraurbano e scolastico

Il punto centrale della presenza di Daimler Buses Italia a Rimini risiede nel Mercedes-Benz eIntouro, il primo autobus di linea extraurbana a trazione completamente elettrica a batteria della casa tedesca.

Capace di rispondere a necessità operative molto diversificate, questo mezzo si adatta alle tratte scolastiche, ai collegamenti navetta aziendali fino a brevi viaggi turistici e gite domenicali.

La gamma comprende due varianti: il modello standard da 12,18 metri, predisposto per ospitare fino a 55 passeggeri seduti, e la versione eIntouro M da 13,09 metri, in grado di accogliere fino a 63 posti a sedere con un vano bagagli che raggiunge i 5,5 metri cubi.

Sotto il profilo ingegneristico, il mezzo sfrutta soluzioni elettroniche e accumulatori già collaudati nella produzione di serie dei veicoli industriali pesanti Mercedes-Benz eActros 600. I moduli batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) prevedono pacchi da 207 kWh ciascuno; optando per la configurazione a doppia batteria per un totale di 414 kWh, il bus garantisce fino a 500 chilometri di autonomia senza necessità di pause di ricarica.

L’architettura bilancia la distribuzione dei pesi collocando un blocco dietro l’asse anteriore e l’altro nel vano posteriore. La trazione è affidata al motore centrale elettrico ZF CeTrax 2 dual con trasmissione automatica a tre rapporti, capace di erogare 320 kW di potenza continuativa e 2.470 Nm di coppia massima.

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