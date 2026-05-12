AUTOBUS

L’azienda offre 25 assunzioni a tempo indeterminato e patenti D/CQC gratis tramite la sua Academy. Candidature (con patente B) entro il 22 maggio. Scopri di più.

In Italia la carenza di autisti di autobus è diventata un’emergenza strutturale che colpisce il settore del trasporto pubblico locale (TPL). Questo fenomeno, che si inserisce in un contesto critico diffuso a livello nazionale e non solo, vede un deficit di oltre 8 mila conducenti nel solo TPL all’interno dei confini nazionali.

Per rispondere a questa crisi, e al contempo potenziare i servizi TPL nel territorio di Novara e dei comuni limitrofi, l’azienda SUN ha lanciato il progetto “Sun Academy“. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione con la Fondazione Omar, mira a selezionare 25 nuovi conducenti da inserire nell’organico aziendale con un contratto a tempo indeterminato.

Una collaborazione per promuovere la mobilità urbana

Il programma, denominato ufficialmente “Sali a bordo: si parte con Sun Academy“, nasce dalla stretta collaborazione tra il gestore del trasporto passeggeri novarese e la Fondazione Omar.

Come abbiamo anticipato sopra, questa partnership si pone l’obiettivo di rispondere alla necessità di ampliare il numero di conducenti di autobus, creando un percorso strutturato che accompagni i candidati dalla formazione iniziale fino all’ingresso effettivo in azienda.

Il percorso di abilitazione professionale

L’iter formativo è finalizzato al conseguimento della patente di categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), titoli indispensabili per chiunque voglia operare nel settore del TPL.

Più nel dettaglio, la preparazione si divide in due fasi distinte: le lezioni teoriche si svolgeranno presso i locali aziendali situati in via Generali 25 mentre le esercitazioni pratiche verranno gestite da autoscuole convenzionate. I partecipanti dovranno inoltre seguire dei moduli di approfondimento specifici sulle dinamiche operative interne della Sun, inerenti alla professione di autista, che si concluderanno con una prova di valutazione finale.

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Investimento formativo e prospettive occupazionali

Un aspetto rilevante del progetto riguarda l’aspetto economico, poiché l’intera spesa sarà totalmente a carico di SUN.

Una volta ottenuti i documenti necessari e superati gli accertamenti medici previsti per il ruolo, gli idonei verranno inseriti in una lista di merito valida per un anno. Da questo elenco, la società attingerà progressivamente per le assunzioni.

Requisiti e termini per la presentazione delle domande

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti devono essere già in possesso della patente B e fornire la documentazione identificativa richiesta, insieme al modulo di partecipazione compilato.

Le istanze devono pervenire entro le ore 12:00 del 22 maggio 2026. La consegna può avvenire sia in formato digitale, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica della segreteria, sia tramite consegna a mano direttamente presso gli uffici dell’ente.

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