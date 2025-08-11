AUTOBUS

I nuovi autobus elettrici trasformeranno la mobilità urbana con un sistema di Bus Rapid Transit (BRT), promuovendo efficienza e zero emissioni nel trasporto pubblico locale.

Mentre la piena estate accende i riflettori sulle coste pugliesi, celebrando la bellezza del litorale e il richiamo delle vacanze, Bari spicca con una notizia che va oltre il suo tradizionale fascino balneare.

La città è infatti protagonista di un importante avanzamento nel suo sviluppo urbano. L’innovazione è sul piano della mobilità sostenibile: recentemente è stata ufficialmente pubblicata sull’Albo pretorio comunale la determina dirigenziale che approva l’aggiudicazione della gara europea per la fornitura di quarantadue autobus a propulsione elettrica.

Più nel dettaglio, l’iniziativa mira a trasformare la mobilità urbana, promuovendo efficienza e zero emissioni; proiettando Bari verso un futuro più sostenibile per i suoi servizi di trasporto pubblico locale (TPL).

Scopriamo il vincitore della gara d’appalto e le caratteristiche tecniche dei bus elettrici.

Il futuro del TPL di Bari: progetto, investimento e missione

I nuovi autobus ridisegneranno il futuro sistema di trasporto a transito rapido (BRT – Bus Rapid Transit) locale.

Il progetto di mobilità, nello specifico, è finanziato nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M2 Componente C2 Investimento 4.2. Sviluppo trasporto rapido di massa” (M2C2 4.2).

Che cos’è il Bus Rapid Transit (BRT)

Il Bus Rapid Transit (BRT) è un sistema di trasporto pubblico di massa su autobus progettato per offrire un servizio veloce e assimilabile a una metropolitana classica.

A tal fine, gli autobus utilizzano principalmente corsie preferenziali dedicate per evitare il traffico, migliorando infrastrutture, mezzi e orari. L’obiettivo è raggiungere prestazioni elevate mantenendo i costi inferiori tipici dei sistemi su autobus.

Dettagli della gara d’appalto e il vincitore

La gara d’appalto, gestita dalla stazione unica appaltante del Comune di Bari, ha visto la partecipazione di cinque distinti operatori economici, quali Byd Europe, Kmobility Europe, Yes-Eu, Pagliani Service e il raggruppamento temporaneo Powerbus-Yutong Spain.

Tra le offerte presentate, la proposta di Kmobility è risultata la più vantaggiosa, conseguendo un punteggio complessivo di 89,45/100 e proponendo un ribasso del 5,94% sull’importo a base d’asta, fissato a 33.894.000 euro. Tale ribasso ha portato il prezzo finale a 31.880.696 euro.

Condizioni e verifiche per l’aggiudicazione

Tale aggiudicazione, tuttavia, non è ancora definitiva poiché la sua efficacia è subordinata al completamento con esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla stessa Kmobility in fase di gara.

Verifiche che sono estese anche ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle aziende ausiliarie coinvolte, ovvero Karsan Europe e Maurelli Distribuzione, oltre agli amministratori delle rispettive strutture.

Specifiche tecniche dei nuovi autobus elettrici

I nuovi mezzi, che saranno impiegati per il sistema di trasporto rapido di massa, dovranno rispondere a precise specifiche tecniche.

Saranno, per la precisione, autobus elettrici snodati, con una lunghezza compresa tra 18 e 18,75 metri, una larghezza tra 2,30 e 2,55 metri e un’altezza massima di 4 metri.

La loro capienza minima dovrà essere di 110 passeggeri, di cui almeno 35 seduti.

Un altro requisito fondamentale riguarda l’autonomia minima, che dovrà essere garantita di 145 chilometri tra due ricariche complete.

Inoltre, tutti i mezzi dovranno essere già omologati e immediatamente pronti per l’impiego nei servizi di trasporto pubblico locale.

Potrebbe interessarti anche: TPL, arriva Blink: la nuova piattaforma online per l’acquisto dei biglietti dell’autobus