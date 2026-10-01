AUTOBUS

Aziende e istituzioni si incontreranno per fare il punto sul TPL tra criticità, risorse e sfide del settore.

Salire su un autobus elettrico, pagare la corsa avvicinando la carta di credito al tornello o prenotare un tragitto a chiamata sono gesti familiari per chi viaggia ogni giorno; eppure, dietro la quotidianità del trasporto passeggeri si intrecciano ancora diversi nodi complessi.

Il settore del trasporto pubblico locale (TPL) vive oggi un momento d’equilibrio sottile tra una spinta tecnologica senza precedenti e la carenza di fondi, in un contesto in cui anche il mercato del lavoro sta evolvendo. Proprio per tracciare la rotta fra opportunità e criticità, ASSTRA porta nella Capitale il suo ventesimo convegno nazionale, dall’emblematico titolo “Mobilità di valore, valore alla mobilità“.

I nodi di un comparto in piena trasformazione

L’associazione di categoria, che rappresenta 144 aziende della mobilità e dei trasporti in Italia, ha fissato l’appuntamento per il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Parco dei Principi Grand Hotel di Roma, in via Gerolamo Frescobaldi 5.

L’evento arriva mentre le città italiane vedono circolare nuovi tram, linee eBRT e veicoli a trazione elettrica o ad idrogeno, affiancati da sistemi di bigliettazione elettronica. Uno slancio tecnologico che deve, però, fare i conti con la scarsità strutturale di risorse a disposizione e con le crescenti difficoltà legate all’occupazione nel settore.

Prima giornata: dibattito tematico e rilevazioni in tempo reale

I lavori si apriranno il 21 ottobre con una formula incentrata sul coinvolgimento dei partecipanti. Più nello specifico, la prima giornata si articolerà in quattro sessioni tematiche svolte in parallelo, dedicate rispettivamente all’economia, al lavoro, alla regolamentazione e all’innovazione, per esplorare le diverse sfide operative del settore.

Durante gli incontri, inoltre, la platea potrà esprimere la propria opinione tramite sondaggi istantanei accessibili via codice QR, alternando le votazioni agli interventi diretti del pubblico in sala.

Seconda giornata: tavola rotonda per tracciare le scelte future

La giornata conclusiva sposterà invece l’attenzione sul piano istituzionale con una tavola rotonda che riunirà rappresentanti del Governo ed enti coinvolti insieme alle principali associazioni del settore per discutere sulle priorità future per un’adeguata transizione della mobilità sul territorio nazionale.

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