Un fondamentale snodo per la mobilità urbana si è materializzato con l’attivazione del segmento aggiuntivo della Linea C, un tratto vitale che estende il percorso dei convogli da San Giovanni fino al Colosseo.

Lungo 2.5 chilometri, questo prolungamento aggiunge due fermate: Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali: i treni, che partono dal capolinea di Pantano, ora proseguono oltre San Giovanni, raggiungendo un punto nevralgico della città.

Grazie a questa espansione, la terza linea metropolitana romana copre ora 21.2 chilometri con 24 stazioni totali, incrementando la rete gestita da Atac a 62.5 chilometri e 76 stazioni complessive. Sebbene le nuove fermate siano nel cuore della città, la loro funzione primaria è quella di servire le aree più remote, connettendo rapidamente i quadranti sud-est e nord-ovest della capitale.

La Storia dietro il vetro: l’innovazione delle archeostazioni

Realizzare infrastrutture moderne nel sottosuolo di Roma rappresenta una sfida ingegneristica e storica senza pari, data la straordinaria stratificazione archeologica della città.

Per superare queste complessità geologiche e storiche, i costruttori (tra cui il Gruppo Webuild, Vianini Lavori, Hitachi Rail, CMB e CCC) hanno adottato una metodologia specifica denominata “top-down archeologico“. Questa tecnica unica, pensata appositamente per le stazioni del centro storico, permette di costruire la struttura procedendo dall’alto verso il basso, garantendo la stabilità strutturale mentre, parallelamente, proseguono ininterrottamente le indagini archeologiche.

Il risultato di questo sforzo sono due vere e proprie “stazioni museo” che valorizzano le inestimabili ricchezze emerse dagli scavi. La stazione Porta Metronia, che scende a 30 metri di profondità sviluppandosi su cinque livelli, espone nell’atrio musealizzato i reperti storici.

Ancora più suggestiva è l’archeostazione Colosseo–Fori Imperiali, profonda fino a 32 metri, che si integra perfettamente con il contesto monumentale circostante, offrendo ai passeggeri, in collaborazione con la Sapienza Università di Roma e il Parco archeologico del Colosseo, un percorso narrativo che li accompagna attraverso la storia fino alle banchine.

L’interscambio tanto atteso e l’accessibilità delle nuove fermate

Con l’arrivo della Linea C al Colosseo, si è finalmente concretizzato un interscambio fondamentale: la Linea C è ora collegata direttamente alla Linea B, un’unione attesa che si aggiunge ai nodi già esistenti come Termini (A e B) e San Giovanni (A e C). Questo nuovo nodo di scambio non solo fluidifica il flusso dei passeggeri, ma rivoluziona l’accessibilità della fermata Linea B preesistente.

Le nuove strutture, Colosseo e Porta Metronia, sono state progettate per garantire l’accesso senza barriere, complete di ascensori, mappe e percorsi tattili. L’apertura della stazione Linea C permette agli utenti della Metro B di accedere alla banchina senza dover più utilizzare i montascale, sfruttando il nuovo, efficiente sistema di ascensori e il percorso di scambio della Linea C per raggiungere la superficie o le diverse linee.

Gli orari del servizio e la rimodulazione delle fermate bus

Nonostante l’estensione del tracciato, la frequenza di servizio rimane invariata.

I viaggiatori possono contare sul primo treno in partenza da Colosseo e Pantano alle 5:30 ogni giorno. L’orario di chiusura standard, in vigore dalla domenica al giovedì, è fissato per le 23:30. Per coloro che si spostano nel fine settimana, l’orario di chiusura è prolungato all’1:30 del mattino il venerdì e il sabato, intercettando le esigenze del trasporto passeggeri notturno.

L’inaugurazione del nuovo segmento ha portato con sé anche modifiche strategiche alla rete di superficie per ottimizzare l’integrazione.

La fermata bus 70479 è stata riposizionata su Via dei Fori Imperiali, ora in prossimità diretta delle stazioni metro B e C.

Inoltre, il percorso della linea bus 218 è stato modificato: partendo da piazza di Porta San Giovanni, i mezzi seguono un nuovo tracciato che attraversa piazza San Giovanni in Laterano, via dei Laterani, piazzale Ipponio, via Farsalo e via Illiria. Questa variazione ha introdotto quattro nuove fermate, due delle quali sono posizionate per facilitare lo scambio con la stazione Porta Metronia della Linea C.

