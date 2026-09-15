AUTOBUS

Nei primi 8 mesi 2026 le immatricolazioni di autobus crescono ovunque. Svettano Nord-Ovest e Centro, seguite da Nord-Est e Sud.

Nei mesi di luglio e agosto, mentre l’Italia andava in vacanza, il mercato nazionale degli autobus attraversava due mesi tutt’altro che lineari. L’estate 2026 ha messo in mostra un andamento a doppia velocità per i bus superiori a 3,5 tonnellate: al rallentamento di luglio, che ha visto le immatricolazioni scendere del 5,7% a quota 495 mezzi, ha fatto riscontro la ripartenza di agosto, chiusasi con un balzo del 15% e 367 nuovi mezzi.

Analizziamo gli ultimi dati riportati da Anfia, l’associazione nazionale filiera industria automobilistica.

Il riscatto di agosto e il quadro cumulato dell’anno

Il quadro complessivo ha cambiato direzione nel mese di agosto, evidenziando una ripresa con 367 veicoli registrati e un incremento su base annua del 15%.

Questa ripartenza è stata guidata dall’espansione dei minibus, che hanno registrato una crescita del 143,2% grazie a 90 immatricolazioni, oltre che dal costante segno positivo degli scuolabus, saliti del 40%.

Le registrazioni di mezzi dedicati al trasporto pubblico locale hanno tenuto la posizione con un modesto +0,5%, mentre il segmento turistico ha accusato un ribasso del 35,6%.

Ampliando l’analisi ai primi otto mesi del 2026, il bilancio totale raggiunge quota 4.829 autobus immatricolati, segnando un progresso del 39,6% rispetto al medesimo arco temporale del 2025.

In questo periodo, ciascun segmento mantiene una dinamica favorevole: i mezzi per il trasporto passeggeri locale sono aumentati del 60,6%, i minibus del 22%, i mezzi da turismo del 13,7% e gli scuolabus del 12,5%.

La transizione ecologica delle flotte e la geografia delle immatricolazioni

Sotto il profilo delle motorizzazioni green, la mobilità su gomma evidenzia un profondo orientamento verso le tecnologie a ridotto impatto ambientale.

Tra gennaio e agosto 2026, gli autobus elettrici e i modelli ibridi (metano/elettrico e gasolio/elettrico) sono arrivati a rappresentare il 41,7% del mercato globale, a fronte del 29,4% censito nei primi otto mesi del 2025.

Nello specifico, i veicoli a trazione esclusivamente elettrica hanno raggiunto 1.892 immatricolazioni contro le 763 dello scorso anno, facendo segnare una crescita del 148%. Diversamente, la quota dei bus a gas metano ha vissuto una contrazione, passando dal 18,9% all’11,7% del totale.

Sul piano territoriale, l’incremento delle immatricolazioni nei primi otto mesi del 2026 tocca in modo uniforme la penisola: l’area del Nord-Ovest registra l’aumento più sostenuto con un +58,4%, seguita dalle regioni del Centro al +58,1%, dal Nord-Est al +33,3% e dal comparto del Sud e Isole al +18,7%.

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