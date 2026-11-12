AUTOBUS

Il mercato italiano degli autobus ha registrato un netto rallentamento nel mese di ottobre 2026. Con 334 nuove immatricolazioni, il settore ha registrato una contrazione del 27,5% rispetto allo stesso mese del 2025.

Questa battuta d’arresto ha frenato la tendenza positiva delle immatricolazioni, pur senza intaccare la tenuta complessiva dell’anno: nei primi dieci mesi del 2026 i libretti rilasciati hanno infatti raggiunto 5.688 unità, segnando un incremento del 28,3% rispetto al medesimo arco temporale dell’anno precedente. Approfondiamo tutti i dati dell’ultimo report di Anfia.

I contrasti tra le diverse tipologie di trasporto pubblico

Analizzando la composizione del mercato nello scorso mese, la flessione ha colpito a diverse velocità le differenti tipologie di mezzi in circolazione.

Il segmento del trasporto pubblico locale ha visto l’immatricolazione di soli 113 veicoli tra autobus e midibus, con un calo del 55,2% su ottobre 2025. A determinare questo ridimensionamento è stato soprattutto il crollo dei mezzi urbani, scesi dell’89,5% con appena 17 unità registrate.

Al contrario, la componente interurbana ha mantenuto un andamento positivo, crescendo del 6,7% con 96 nuovi libretti rilasciati.

Considerando l’intero periodo da gennaio a ottobre, tuttavia, il settore del trasporto pubblico locale conserva un bilancio ampiamente favorevole, con 3.252 veicoli messi su strada e un aumento del 38,1%.

Autobus turistici in forte contrazione, bene minibus e scuolabus

Le dinamiche rilevate a ottobre mostrano andamenti divergenti anche negli altri comparti della mobilità collettiva.

I mezzi dedicati ai servizi turistici hanno subito una contrazione del 62,2%, fermandosi a 37 nuove targhe.

Sul periodo dei dieci mesi, la categoria turistica totalizza 944 immatricolazioni, evidenziando una sostanziale stabilità con una lievissima variazione negativa dello 0,9%.

Di segno opposto appare la prestazione dei veicoli di dimensioni ridotte e di quelli riservati alla mobilità scolastica. I minibus hanno registrato uno slancio del 125,9% con 122 nuove targhe, portando il totale da inizio anno a 929 unità e segnando un aumento del 43,8%. Allo stesso modo, i mezzi dedicati al trasporto degli studenti sono cresciuti dell’8,8% a ottobre con 62 veicoli, raggiungendo le 563 unità nei dieci mesi, con una crescita del 17,5%.

Evoluzione delle motorizzazioni e avanzamento delle tecnologie ecologiche

L’analisi delle opzioni di alimentazione mette in luce un graduale cambiamento nell’orientamento delle flotte verso soluzioni a ridotto impatto ambientale.

Nei primi dieci mesi del 2026, i veicoli a trazione completamente elettrica hanno totalizzato 2.071 immatricolazioni, raddoppiando quasi i volumi con un rialzo del 91,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Si osserva inoltre l’ingresso delle prime forniture alimentate ad idrogeno, passate da 7 a 180 unità.

Il diesel continua a rappresentare la quota più consistente in termini assoluti con 2.416 immatricolazioni e una crescita del 6,1%. Riducono invece il loro peso le motorizzazioni a metano, scese a 707 unità, -8,5%, e quelle ibride gasolio/elettrico, che crollano del 44,7% fermandosi a 151 veicoli.

Nel complesso, la quota di mercato dei bus a gas scende al 12,6% del totale, mentre l’insieme delle soluzioni elettriche e ibride arriva a coprire il 39,6% delle nuove immatricolazioni.

La distribuzione dei volumi lungo il territorio nazionale

La ripartizione geografica delle immatricolazioni mostra un andamento in crescita in tutte le macroaree del Paese nel bilancio progressivo dei dieci mesi.

Il Centro Italia segnala l’incremento percentuale più marcato, con una crescita del 53,3% rispetto ai primi dieci mesi del 2025.

Le regioni del Nord-Ovest evidenziano un aumento del 33,1%, seguite dal Nord-Est che registra un incremento del 19,2%.

L’area comprensiva di Sud e Isole segna invece un avanzamento del 10,7%, confermando l’espansione dei volumi di immatricolazione in tutta la Penisola.

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