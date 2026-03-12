AUTOBUS

Il mercato degli autobus in Italia ha vissuto una fase di vitalità nel mese di febbraio 2026, registrando 720 nuove immatricolazioni, che corrispondono a un incremento dell’84,6% rispetto ai volumi dello scorso anno. Guardando più nel dettaglio agli ultimi dati di ANFIA, questa accelerazione ha interessato in modo uniforme ogni comparto, dai mezzi per il trasporto pubblico locale (TPL) fino a quelli dedicati alle tratte scolastiche.

Il balzo in avanti dei diversi segmenti della mobilità

La vivacità del mercato emerge con chiarezza analizzando le singole categorie, dove spicca la performance dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale, i cui volumi sono praticamente raddoppiati grazie a una crescita del 104,1% rispetto a dodici mesi fa.

In modo analogo, il settore dei minibus ha mostrato una notevole crescita, segnando un aumento del 92,1%. Anche le tipologie di autobus rivolte ai servizi turistici e agli spostamenti degli studenti hanno offerto indicazioni positive per il sistema dei trasporti, con aumenti rispettivamente del 40,5% e del 35,5%, consolidando un trend di ripresa che coinvolge l’intera filiera del trasporto passeggeri.

Il bilancio del primo bimestre

Allargando l’analisi ai primi due mesi del 2026, il numero complessivo di libretti di circolazione emessi ha raggiunto quota 1.219 unità, un dato che si traduce in un miglioramento del 19,4% nel confronto con l’avvio del 2025.

Tuttavia, la distribuzione di queste nuove targhe sul territorio nazionale non appare omogenea, rivelando discrepanze significative tra le diverse aree del Paese. Mentre il Nord-Est ha fatto segnare un’impennata superiore al 122% e le regioni del Centro e del Nord-Ovest hanno mantenuto una traiettoria di crescita costante, la zona del Mezzogiorno e delle Isole ha dovuto affrontare una contrazione marcata, con le immatricolazioni quasi dimezzate rispetto al primo bimestre dell’anno precedente.

L’evoluzione tecnologica verso la sostenibilità

La transizione ecologica sta ridisegnando profondamente le preferenze relative alle motorizzazioni, come evidenziato dalla crescita esponenziale dei veicoli alimentati a idrogeno, che sono passati da poche unità a ben 73 esemplari immatricolati da inizio anno.

Parallelamente, la propulsione elettrica continua a espandere la propria presenza sul mercato, più che raddoppiando i propri numeri e arrivando a pesare, insieme alle varianti ibride, per il 27,4% del totale. Al contrario, si nota un forte arretramento delle soluzioni a gas, la cui quota è scesa drasticamente nel giro di un anno, mentre le motorizzazioni diesel conservano ancora una quota rilevante, pur in un contesto di progressivo rinnovamento tecnologico.

Le prospettive per la filiera

Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti a febbraio, i rappresentanti della filiera invitano a una lettura attenta dei dati, sottolineando che l’attuale picco deriva da pianificazioni e finanziamenti pubblici stabiliti in precedenza.

Permangono infatti forti dubbi sulla capacità del sistema di mantenere questi ritmi nel lungo periodo, rendendo necessaria l’individuazione di risorse economiche strutturali che possano dare certezze alle imprese produttrici.

Il dialogo con le istituzioni rimane dunque un elemento centrale per definire misure che siano realmente efficaci, con l’obiettivo di favorire la decarbonizzazione del settore e, allo stesso tempo, tutelare la competitività di un comparto industriale che dipende strettamente dalla programmazione degli investimenti pubblici.

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