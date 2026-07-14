AUTOBUS

Trainano i bus urbani, quadruplicati, e il Nord-Ovest con +88,6%. L’elettrico sfiora le 1.700 unità. Tutti i dati.

Un mercato inarrestabile quello degli autobus, che nel mese di giugno 2026 in Italia ha registrato 881 nuove immatricolazioni, segnando un balzo del +124,2% rispetto alla stessa mensilità dell’anno precedente. Questa performance porta il bilancio complessivo della prima metà dell’anno a 3.978 unità, un volume che supera del 52,1% quanto registrato nello stesso arco temporale del 2025. Approfondiamo gli ultimi dati Anfia, l’associazione nazionale filiera industria automobilistica.

La spinta delle città e le fluttuazioni dei segmenti

A muovere le fila di questa espansione è soprattutto l’ambito dei servizi urbani e interurbani, che hanno registrato una crescita a tripla cifra nel mese con una variazione positiva del 253,6%.

Entrando nel dettaglio delle diverse tipologie, si nota come le consegne di autobus urbani siano più che quadruplicate mentre i modelli interurbani hanno raddoppiato le proprie statistiche.

Al contrario, il comparto dedicato ai viaggi turistici e quello dei mezzi per il trasporto scolastico hanno vissuto un giugno meno brillante, con flessioni rispettivamente del 13,3% e del 6,1%, pur mantenendo una tenuta soddisfacente se si osserva l’intero semestre.

I minibus, dal canto loro, confermano una fase di buona salute, crescendo di quasi il 55% nel mese.

La transizione energetica delle flotte italiane

Sul piano delle motorizzazioni, il panorama tecnologico del settore sta cambiando, spostando l’asse verso soluzioni a ridotto impatto ambientale.

I dati del primo semestre rivelano che gli autobus a trazione elettrica hanno raggiunto le 1.667 unità, con un incremento superiore che sfiora il 316% rispetto all’anno scorso.

Ancora più eclatante, pur partendo da volumi ridotti, è il caso dell’idrogeno, che è passato da appena 7 a ben 179 immatricolazioni.

Il diesel, tuttavia, non scompare dal radar e mantiene una quota significativa, contando 1.675 nuove targhe nel periodo considerato.

La geografia delle nuove immatricolazioni

Osservando come si distribuiscono questi nuovi ingressi sul territorio nazionale, emerge un’Italia che viaggia a velocità differenti ma costantemente in salita.

Le regioni del Nord-Ovest guidano la classifica della crescita semestrale con un incremento dell’88,6%, seguite dal Centro Italia che sfiora il 79%.

Più staccato, ma comunque solido, il Nord-Est si attesta su un progresso del 51,4%, mentre l’area meridionale e le isole mostrano il passo più cauto della penisola, fermandosi a una crescita del 18,6%.

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