AUTOBUS

Il 2026 si apre con uno scenario complesso per il mondo della mobilità collettiva, evidenziando una frenata che mette in allerta gli operatori del settore. Stando ai dati rilasciati nell’ultimo rapporto dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), il mercato dedicato al trasporto passeggeri manifesta segnali di sofferenza che richiedono un’analisi attenta delle dinamiche in corso.

Questo rallentamento non è soltanto un dato numerico, ma riflette soprattutto le attuali sfide strutturali che il trasporto pubblico locale (TPL) e quello turistico si trovano ad affrontare in questa delicata fase di transizione.

I numeri di una flessione marcata

Entrando nel vivo dei dati registrati nel primo mese dell’anno, il bilancio per gli autobus con massa superiore alle 3,5 tonnellate è decisamente sottotono, con un totale di sole 501 nuove immatricolazioni. Tale volume rappresenta una contrazione del 20,6% se paragonato ai risultati ottenuti nello stesso mese dell’anno precedente, confermando una tendenza negativa che sembra non volersi arrestare.

Nonostante le aspettative, quasi tutte le categorie di veicoli hanno subito colpi pesanti, delineando un quadro generale di incertezza per l’intera filiera.

L’andamento dei diversi segmenti operativi

Analizzando gli specifici segmenti, si nota come il trasporto passeggeri stia vivendo momenti molto differenti a seconda della destinazione d’uso dei mezzi pubblici.

Il crollo più evidente ha colpito il settore del trasporto scolastico, che ha visto le vendite quasi dimezzarsi con un calo del 44,3%. Anche i mezzi destinati al trasporto pubblico locale non navigano in buone acque, facendo segnare un -27,7%, mentre il comparto dei bus turistici e dei midibus ha contenuto le perdite entro il 12,5%.

L’unica vera nota positiva è rappresentata dai piccoli bus, i quali, in netta controtendenza, hanno messo a segno un incremento a doppia cifra pari al 17,3%.

La mappa territoriale della mobilità

La distribuzione geografica delle nuove targhe rivela un Paese profondamente diviso, con performance diametralmente opposte tra le varie zone d’Italia.

Il Nord-Est si distingue come l’area più dinamica, registrando un balzo sorprendente superiore al 132%, seguito da una crescita molto più timida nelle regioni centrali che si attesta al 6,7%.

Al contrario, la situazione appare critica nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove si è verificato un crollo verticale delle richieste superiore al 67%, mentre il Nord-Ovest ha chiuso il mese di gennaio con una flessione di poco superiore al 10%.

Il bivio della sostenibilità energetica

Un aspetto cruciale riguarda le tipologie di propulsione scelte per i nuovi mezzi, dove si osserva un calo dell’incidenza delle alimentazioni a basso impatto ambientale rispetto al passato.

I veicoli alimentati a gas naturale costituiscono oggi solo il 10,8% del mercato, una quota che si è praticamente dimezzata rispetto al 22,2% rilevato dodici mesi fa. Allo stesso modo, la combinazione di mezzi puramente elettrici e versioni ibride ha visto scendere la propria fetta di mercato al 18,2%, contro il precedente 29%, segnale che la transizione energetica nei trasporti sta attraversando una fase di stallo.

Prospettive e necessità di nuovi impulsi finanziari

Le ragioni di questa battuta d’arresto sono in gran parte riconducibili al progressivo esaurimento dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che avevano sostenuto il mercato fino a poco tempo fa.

Per risollevare le sorti del comparto, le speranze sono ora riposte nell’attuazione del nuovo decreto che stanzia 750 milioni di euro per il quinquennio in corso, destinati alle amministrazioni regionali per il rinnovamento dei parchi mezzi.

