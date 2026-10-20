AUTOBUS

Lo scorso mese il comparto ha registrato 527 nuove unità. Boom del TPL urbano (+73,3%) e degli e-bus. Tutti i dati.

Segno più per il mercato italiano degli autobus oltre le 3,5 tonnellate. Secondo i dati di ANFIA, l’associazione nazionale filiera industria automobilistica, il settore ha chiuso in positivo sia a settembre 2026, con 527 nuove immatricolazioni (+2,5% rispetto alle 514 dello stesso mese del 2025), sia nel bilancio cumulato da gennaio a settembre 2026, che raggiunge quota 5.356 veicoli registrati e segna un forte incremento del 34,8% rispetto ai 3.972 mezzi dello stesso periodo dell’anno precedente.

In crescita il mercato dei bus in Italia: i dati per categoria

L’analisi delle singole tipologie del trasporto passeggeri su gomma mostra dinamiche differenti nell’arco del singolo mese, riassorbite però da un quadro ampiamente positivo su scala annuale.

Entrando più nel dettaglio, nel mese di settembre 2026, la crescita complessiva è stata sostenuta soprattutto dai minibus, passati a 148 immatricolazioni (+190,2% rispetto ai 51 mezzi dell’anno prima), e dagli scuolabus, saliti a 125 unità (+43,7%).

Al contrario, il segmento dedicato al trasporto pubblico locale ha vissuto una contrazione, con gli autobus urbani scesi a 98 registrazioni (-30%) e quelli interurbani a 106 unità (-21,5%), portando il totale mensile del TPL a 204 mezzi (-25,8%).

Anche i bus turistici hanno segnato una flessione nel mese, attestandosi a 50 immatricolazioni (-50,5%), determinando un totale per gli autobus specifici di 254 veicoli (-32,4%).

Guardando ai primi nove mesi del 2026, invece, ogni comparto conferma un andamento favorevole.

Il trasporto pubblico locale guida l’espansione con 3.139 veicoli complessivi (+49,3%), trainato in particolare dai modelli urbani che raggiungono 2.260 immatricolazioni (+73,3%) e affiancato da 879 bus interurbani (+10%).

La categoria degli autobus specifici tocca le 4.046 unità (+36,8%), grazie all’apporto di 907 mezzi turistici (+6,1%), 808 minibus (+36,5%) e 502 autobus scolastici (+19,0%).

La spinta delle tecnologie a ridotto impatto ambientale

Sul piano delle motorizzazioni, le propulsioni a minore impatto ambientale stanno guadagnando quote rilevanti nel parco circolante.

Tra gennaio e settembre 2026, la quota di mercato dei veicoli elettrici, degli ibridi metano/elettrico e degli ibridi gasolio/elettrico ha raggiunto il 39,7% delle immatricolazioni complessive, in netta crescita rispetto al 29,8% rilevato nello stesso periodo del 2025.

In particolare, i mezzi a trazione elettrica pura hanno registrato 1.970 nuove unità (+116,2% a fronte delle 911 dell’anno precedente). In parallelo, la tecnologia ad idrogeno comincia a mostrare volumi significativi, passando da sole 7 unità nei primi nove mesi del 2025 a 179 veicoli nel 2026 (+2457,1%).

Tra le alimentazioni tradizionali e a gas, il diesel mantiene i volumi più elevati con 2.276 immatricolazioni (+10,4%), mentre i modelli a metano scendono a 694 unità (-3,3%). Di conseguenza, la presenza complessiva dei veicoli a gas (inclusi metano e GNL) è scesa al 13,1% del mercato rispetto al 18,2% dei primi nove mesi dell’anno prima. Completano il panorama 127 ibridi gasolio/elettrico (-51,2%), 29 ibridi metano/elettrico (+141,7%), 71 autobus a biodiesel e 10 mezzi a GNL (+233,3%).

L’andamento geografico sul territorio nazionale

Sul piano grografico, la spinta al rinnovo dei veicoli per la mobilità passeggeri riguarda in modo diffuso tutto il territorio nazionale.

Nei primi nove mesi del 2026, le regioni del Nord-Ovest registrano l’incremento più marcato con un +57,3% nelle immatricolazioni, seguite dalle regioni del Centro Italia con un aumento del 54,7%. Risultati positivi si osservano pure nel Nord-Est, in crescita del 22% mentre nell’area di Sud e Isole le nuove immatricolazioni segnano un progresso del 15,3%.

Potrebbe interessarti anche: IBE Intermobility Future Ways 2026: associazioni, costruttori e allestitori presenti alla 12° edizione