Le principali associazioni del settore del trasporto pubblico locale (TPL) – Agens, Anav e Asstra, che rappresentano sia le imprese pubbliche che quelle private, hanno lanciato un appello congiunto ai Ministeri dell’Economia (MEF) e dei Trasporti (MIT), oltre che alla Conferenza delle Regioni.

L’obiettivo del comunicato, inviato in vista della preparazione della Manovra di Bilancio 2026, è sollecitare un dialogo immediato sulle criticità aperte che minacciano la mobilità e la stabilità finanziaria dell’intero sistema di trasporto pubblico.

Fondo TPL e risorse strutturali

Una delle preoccupazioni centrali riguarda l’attuale dotazione del Fondo TPL.

Le stime indicano che il Fondo sconta una mancata revisione legata all’inflazione per una somma complessiva che supera gli 800 milioni di euro.

In questo scenario, diventa fondamentale e non negoziabile che lo stanziamento una tantum di 120 milioni di euro, concesso per il solo 2025, sia reso una misura permanente e strutturale.

In assenza di tale consolidamento, infatti, le associazioni avvertono che l’applicazione delle nuove metodologie di ripartizione previste dalla normativa comporterebbe una consistente perdita di risorse, penalizzando diversi territori e mettendo a rischio i servizi essenziali per i passeggeri.

Accanto alla questione del Fondo, i rappresentanti del TPL insistono sul fatto che la futura riforma del federalismo fiscale debba includere clausole che assicurino l’adeguatezza e la certezza degli stanziamenti per il settore.

Contestualmente, richiedono anche di tutelare il vincolo di destinazione delle risorse e di definire il trasporto pubblico locale come una “spesa essenziale”.

Accise sui carburanti anche nelle Autonomie speciali

Nonostante sia stato riconosciuto il ruolo cruciale del Governo nell’agevolare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore, tramite la copertura dei relativi oneri, Agens, Anav e Asstra evidenziano anche un’ulteriore urgenza: le compensazioni per i carburanti.

È indispensabile garantire che i rimborsi derivanti dalle variazioni delle accise sui carburanti siano garantiti anche le aziende che operano nelle Autonomie speciali.

Nello specifico, il comunicato richiama l’attenzione sulle società attive in Friuli Venezia Giulia e in Sicilia: regioni che partecipano in modo limitato o nullo al gettito derivante dalle accise.

Investimenti e sostenibilità post-PNRR

Un altro capitolo fondamentale riguarda il futuro degli investimenti.

Con l’esaurimento dei finanziamenti previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il settore necessita di individuare con urgenza nuovi canali di supporto finanziario: meccanismi vitali per sostenere la prosecuzione del piano di rinnovamento infrastrutturale e di aggiornamento del materiale rotabile.

Un ammodernamento che permetterebbe, inoltre, al Paese di raggiungere i complessi obiettivi in termini di transizione energetica e sostenibilità ambientale, garantendo un servizio di trasporti moderno ed efficiente.

