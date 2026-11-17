MAN Truck&Bus partecipa a IBE Intermobility Future Ways 2026 con il Lion’s City 12 E LE
Al Padiglione A1, Stand 128 della Fiera di Rimini, sarà esposto il mezzo low-entry lungo 12,2 metri e da 44 posti a sedere per il trasporto passeggeri. Le caratteristiche.
I padiglioni della Fiera di Rimini si preparano ad accogliere IBE Intermobility Future Ways 2026, evento in calendario dal 24 al 26 novembre 2026. Tra i protagonisti principali dell’evento figura MAN Truck & Bus Italia, pronta ad accogliere operatori e specialisti all’interno dello spazio informativo allestito presso lo Stand 128 del Padiglione A1.
La partecipazione della filiale italiana si caratterizza per l’esposizione del MAN Lion’s City 12 E LE, un mezzo a propulsione interamente elettrica sviluppato per rinnovare le prospettive del trasporto passeggeri e sostenere l’evoluzione della mobilità urbana ed extraurbana.
IBE Intermobility Future Ways: la fiera di riferimento per la mobilità collettiva
L’evento, giunta alla sua dodicesima edizione sotto l’organizzazione di Italian Exhibition Group, costituisce un importante momento di incontro e confronto sull’evoluzione dei trasporti collettivi.
Il programma delle tre giornate espositive riunirà costruttori, istituzioni territoriali e associazioni di categoria, impegnate a tracciare le linee guida per lo sviluppo delle reti.
Attraverso sessioni pratiche di test drive, tavoli tecnici dedicati e conferenze tematiche, l’appuntamento offrirà inoltre un quadro completo delle soluzioni tecnologiche destinate a trasformare il trasporto pubblico locale in un servizio sempre più efficiente e accessibile.
Innovazione e versatilità: il MAN Lion’s City 12 E LE in mostra a Rimini
Attraverso lo slogan “Moving people. Moving forward“, la presenza di MAN Truck&Bus evidenzia un approccio operativo orientato alla modernizzazione della flotta adibita al trasporto passeggeri su gomma.
Con specifico riferimento alla partecipazione a IBE Intermobility Future Ways, l’attenzione della casa costruttrice è rivolta al nuovo MAN Lion’s City 12 E LE, un autobus lungo 12,2 metri caratterizzato dall’architettura a ingresso ribassato (low-entry).
Guardiamo più nel dettaglio alle sue caratteristiche. Questo veicolo unisce la praticità richiesta dai tragitti cittadini al comfort necessario per i collegamenti extraurbani a media percorrenza.
A bordo trovano posto 44 passeggeri seduti, con una configurazione che dispone oltre l’80% delle sedute in direzione del senso di marcia.
La spinta dinamica è garantita da un motore elettrico centrale con potenza continua di 160 kW e un valore massimo di 240 kW.
L’alimentazione sfrutta invece pacchi batterie agli ioni di litio con una capacità totale che raggiunge i 445 kWh, consentendo un’autonomia di viaggio fino a 380 chilometri con una singola ricarica.
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