Una data da segnare negli annali del trasporto passeggeri europeo: quello che era atteso come una semplice anteprima mondiale si è rapidamente trasformato in un trionfo storico. Sul palcoscenico di Busworld Europe a Bruxelles, MAN Truck & Bus ha visto il suo fiore all’occhiello, il MAN Lion’s Coach 14 E, non solo debuttare, ma conquistare immediatamente il prestigioso titolo di “Sustainable Bus of the Year 2026” (Sby Award) nella categoria coach.

Questo veicolo, che rappresenta il primo autobus elettrico da turismo introdotto sul continente europeo, ha stupito i visitatori internazionali e, soprattutto, ha impressionato la giuria di giornalisti specializzati, consolidando la sua posizione come protagonista assoluto dell’evento.

La vittoria assume un significato epocale per il settore dei trasporti sostenibili. Barbaros Oktay, Head of Bus di MAN Truck & Bus, ha infatti dichiarato che il riconoscimento conferito a un mezzo completamente elettrico è una “vera pietra miliare”. Infatti, è la prima volta nelle otto edizioni del Sby Award che questo ambito premio viene assegnato a un e-bus, un risultato di cui l’azienda si è detta “estremamente orgogliosa”. Approfondiamo.

MAN Lion’s Coach 14 E Sustainable Bus of the Year 2026

Un modello di riferimento per i viaggi turistici a lungo raggio

La giuria, composta da giornalisti specializzati nel settore dei trasporti provenienti da dieci nazioni europee, ha riconosciuto che il Lion’s Coach E stabilisce nuovi parametri tecnologici per i viaggi sostenibili sulle lunghe distanze.

Il veicolo si è distinto per la robustezza della trasmissione completamente elettrica, la quale eroga una potenza continua di 330 kW.

Grazie a una capacità utile della batteria che arriva fino a 480 kWh, l’autobus supporta la ricarica rapida e garantisce un’autonomia di marcia notevole, estendendosi fino a 650 chilometri, una performance che lo rende ottimale per il trasporto passeggeri turistico.

Questa vittoria conferma la leadership di MAN nel segmento dell’elettromobilità.

L’azienda ha infatti conquistato il Sby Award per il terzo anno consecutivo, avendo già primeggiato con i modelli destinati al trasporto pubblico locale, rispettivamente nelle categorie interurbano e urbano.

Sicurezza avanzata e sostenibilità integrale

Oltre alle prestazioni motrici, il nuovo eCoach ha impressionato anche per l’attenzione dedicata alla sicurezza e alla mobilità sostenibile.

Il pacchetto di assistenza alla guida è estremamente evoluto e assicura il pieno rispetto dei più recenti standard di sicurezza attiva e passiva. Tra gli ausili integrati spiccano l’Emergency Brake Assist EBA Plus con rilevamento pedoni, l’Adaptive Cruise Control ACC con funzione Stop & Go, l’assistente per il mantenimento della corsia e il sistema di telecamere OptiView, progettato per sostituire gli specchietti retrovisori.

Per quanto concerne il comfort, il veicolo è configurabile con numerose opzioni interne personalizzate, comprese soluzioni che eliminano le barriere architettoniche.

Il Lion’s Coach E eccelle anche sul piano ecologico, un elemento cruciale evidenziato dalla giuria. Il modello presenta un tasso di riciclabilità superiore al 95% dei suoi componenti. Inoltre, l’autobus viene assemblato in stabilimenti che aderiscono a standard ambientali internazionali certificati e la gestione del ciclo di vita delle batterie è condotta in modo responsabile.

