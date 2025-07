AUTOBUS

Un passo avanti nel MaaS e nella digitalizzazione del TPL regionale. Le principali novità: interfaccia su mappa, wallet digitale per biglietti e city pass, adozione del QR Code per i biglietti e integrazione delle opzioni di sharing mobility.

Tper (Trasporto passeggeri Emilia Romagna) ha avviato il lancio della versione rinnovata di Roger, il proprio assistente digitale di viaggio che funge anche da piattaforma di Mobility as a Service (MaaS) per i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nella regione Emilia-Romagna.

Come sottolinea la società, questo aggiornamento non si limita a un semplice restyling grafico, ma introduce una profonda modifica dell’intera architettura informatica dell’applicazione al fine di arricchire l’esperienza utente e incrementare i servizi disponibili, rendendo Roger un’interfaccia ancora più pratica ed efficace per la mobilità regionale.

La nuova versione è in fase di rilascio sugli store Android e Apple e sarà presto disponibile in versione aggiornata sia per gli oltre 515 mila utenti attuali dell’app sia per i nuovi download.

Attraverso questi aggiornamenti sia nell’infomobilità che nell’e-ticketing, Roger consolida l’impegno di Tper verso una digitalizzazione sempre più diffusa nel trasporto passeggeri, modernizzando il TPL attraverso una piattaforma MaaS coerente alla crescente adozione di soluzioni digitali da parte dei viaggiatori.

Le novità dell’app Roger per la digitalizzazione del TPL

L’app Roger consente di trasformare uno smartphone in una biglietteria digitale. Grazie all’applicazione – attualmente in funzione per i servizi TPL di funziona a Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini -, infatti, l’utente può infatti acquistare biglietti, pianificare il percorso di viaggio ed effettuare tante altre attività con pochissimi click.

Il passeggero al centro dell’infomobilità

L’aggiornamento dell’app è evidente fin dalla schermata iniziale, che si aprirà direttamente sulla mappa, posizionandosi sulla geolocalizzazione dell’utilizzatore. Un approccio che metterà l’utente al centro, offrendo una maggiore flessibilità d’uso.

Un wallet digitale per il TPL regionale

Più nel dettaglio, l’applicazione consentirà di definire gli itinerari di viaggio, suggerendo quali mezzi di trasporto pubblico (autobus o treni) prendere e agevolando l’acquisto dei relativi titoli di viaggio.

Tra le funzionalità aggiuntive ci sarà anche la possibilità di pagare la sosta nelle città convenzionate. L’app funzionerà come un vero “wallet digitale” per biglietti singoli o city pass, con la futura possibilità di includere anche gli abbonamenti, e permetterà inoltre di consultare in diretta l’orario di arrivo dei mezzi pubblici.

Nuove soluzioni di sharing mobility

Una delle novità più significative di questo aggiornamento è l’integrazione diretta nell’app del servizio di sharing elettrico “Corrente” del gruppo Tper. Un’opzione che include, nello specifico, la visualizzazione e l’utilizzo di auto, scooter ed e-bike condivise.

Sulla mappa dell’applicazione, personalizzabile tramite filtri specifici, sarà infatti possibile vedere anche questi mezzi di mobilità condivisa.

Titoli di viaggio: arriva anche il QR Code

La nuova versione dell’assistente digitale Roger adotterà anche la tecnologia del QR Code per la validazione dei biglietti degli autobus, eliminando la precedente differenziazione tra dispositivi Android e Apple.

I Codici QR sono stati progettati per essere semplici e intuitivi da usare: il titolo di viaggio cambia colore quando viene validato e nuovamente quando scade. Di più, un countdown visibile assiste l’utente nel monitoraggio del tempo di validità rimanente.

L’introduzione del QR Code risolverà anche il potenziale conflitto tra il pagamento tramite NFC (come Google Pay o Apple Pay) e il sistema di validazione.

Tramite questa nuova versione, infatti, gli utenti potranno comodamente scegliere se pagare con una carta bancaria virtualizzata tramite NFC, avvicinando il cellulare al validatore verde, o se utilizzare Roger, mostrando il QR Code alla fotocamera posta sotto lo stesso validatore.

