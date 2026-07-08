AUTOBUS

Sabato 11 luglio ricomincia ufficialmente l’attività della “Linea Opera“, il piano di mobilità sviluppato dal Teatro dell’Opera di Roma in stretta collaborazione con gli assessorati alla Cultura e alla Mobilità di Roma Capitale e con il supporto di Atac.

L’iniziativa permette ai residenti di tutti i quindici municipi della città di raggiungere comodamente il Circo Massimo per assistere, a partire dalle ore 21:00, all’anteprima della celebre opera di Giuseppe Verdi.

Un sistema di collegamenti per unire la città alla cultura

L’obiettivo primario di questo speciale servizio di trasporto pubblico locale (TPL) consiste nell’abbattere le distanze, consentendo a ogni cittadino, indipendentemente dalla zona di residenza, di partecipare a eventi artistico-culturali.

Più nel dettaglio, il servizio di trasporto passeggeri è stato strutturato in modo da garantire partenze capillari da ogni zona della capitale, utilizzando autobus dedicati che conducono gli spettatori direttamente nel luogo dell’evento.

In questo modo, il trasporto pubblico locale diventa lo strumento principale per connettere le periferie al cuore delle attività culturali romane, semplificando gli spostamenti serali.

Il racconto dell’opera inizia alla fermata del bus

In merito all’iniziativa, si evidenzia che l’esperienza di viaggio non si limita al semplice spostamento, poiché prevede un prologo teatrale itinerante curato dalla compagnia La Città Ideale.

Quindici minuti prima che il bus lasci il capolinea, due attori intratterranno i passeggeri con una performance volta a spiegare la trama dell’Aida e le caratteristiche dei suoi personaggi.

Un accorgimento che trasforma l’attesa del mezzo di trasporto in un momento formativo e di scoperta, preparando gli utenti alla visione dello spettacolo e rendendo il tragitto verso il Circo Massimo parte integrante dell’evento stesso.

Costi e requisiti per salire a bordo

L’accesso a questa serata speciale è stato pensato per essere alla portata di tutti, con un prezzo fissato a 5 euro.

Gli interessati devono procedere all’acquisto del biglietto sul sito ticketone.it, ricordando di inserire il codice promozionale specifico legato al proprio municipio di appartenenza.

Per quanto riguarda le regole di viaggio, oltre al titolo d’ingresso per lo spettacolo, ogni utente deve essere munito di un regolare titolo di viaggio Atac, che sia un abbonamento o un biglietto singolo.

Risulta inoltre obbligatorio ritirare direttamente sul bus il coupon della Linea Opera, documento senza il quale non sarà possibile accedere all’area della rappresentazione.

Dettagli e partenze dai quartieri

Gli orari e i punti di raccolta sono stati definiti per coprire l’intero territorio comunale. Si va dalle partenze fissate intorno alle 19:00 fino a orari leggermente più tardi per le zone più vicine al centro.

Ogni capolinea identificato per la partenza dei bus della Linea Opera dispone di un proprio codice identificativo, necessario per completare l’acquisto agevolato, garantendo così un’organizzazione ordinata dei flussi di spettatori verso l’anteprima dell’opera.

Mappa delle partenze per capolinea

I primi mezzi si metteranno in movimento alle 18:40 da via Cambellotti, seguiti dieci minuti dopo dalla stazione La Giustiniana.

Alle ore 19:00 precise sarà il turno dei residenti che partiranno da Largo Labia e dalla piazza della stazione di Monte Mario mentre alle 19:10 il collegamento si attiverà dalla stazione di Lido Centro.

Un altro gruppo di partenze è fissato per le 19:15, orario in cui i bus lasceranno simultaneamente la stazione metro Cipro, viale XVII Olimpiade, via di Bravetta e piazza dei Giureconsulti.

Il servizio TPL proseguirà con il passaggio da Ponte Mammolo alle 19:20, per poi toccare Arco di Travertino e Villa Bonelli alle 19:30.

A chiudere il quadro saranno le corse delle 19:40 da viale della Primavera e quelle conclusive delle 19:45, previste da via Erminio Spalla e largo Peter Benenson.

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