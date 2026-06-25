AUTOBUS

Fino al 15 settembre, i residenti iscritti alla carta “Bella X Noi” potranno salire gratuitamente a bordo dei bus Cotral e treni regionali.

Un’estate intera per muoversi tra le province del Lazio senza l’onere del biglietto.

Con l’arrivo di luglio, nel Lazio, riparte l’agevolazione TPL che azzera i costi dei trasporti regionali per i residenti di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

La conferma del progetto “Lazio in Tour 2026” mette nuovamente a disposizione bus e treni gratuiti a migliaia di giovani, che dal 1° luglio al 15 settembre potranno esplorare il territorio regionale usufruendo di una mobilità totalmente sovvenzionata.

Accesso agevolato per i residenti under 25

Possono beneficiare del bonus trasporti i ragazzi che abitano nei Comuni del Lazio e che hanno già compiuto 16 anni, restando all’interno della fascia protetta fino al compimento del ventiseiesimo anno.

Per poter usufruire delle corse gratuite, il requisito fondamentale è il possesso della Carta Giovani regionale, identificata dal marchio “Bella X Noi”.

Questo strumento digitale consente di salire a bordo dei mezzi pubblici in maniera gratuita, facilitando gli spostamenti di chi desidera conoscere meglio le realtà locali durante la pausa estiva dalle attività scolastiche o universitarie.

La finestra temporale individuata per l’iniziativa copre circa dieci settimane, garantendo un supporto costante per l’intero periodo delle vacanze.

Il perimetro dei collegamenti e i mezzi utilizzabili

L’agevolazione si applica a una vasta rete di collegamenti che include sia i bus che i convogli ferroviari operanti entro i confini amministrativi della regione.

Nello specifico, i titolari della tessera possono viaggiare sui mezzi gestiti da Cotral e sui treni regionali di Trenitalia, accomodandosi in seconda classe.

L’accordo comprende anche i percorsi delle ex linee concesse, come la Roma–Lido e la tratta che collega la Capitale a Viterbo passando per Civita Castellana.

Bisogna tuttavia prestare attenzione ad alcune limitazioni specifiche: l’agevolazione TPL non è valida per il collegamento veloce Leonardo Express verso lo scalo di Fiumicino, per il Civitavecchia Express e per i servizi integrati non gestiti direttamente dalla società ferroviaria nazionale.

Investimento pubblico per cultura e territorio

L’operazione è sostenuta da un finanziamento regionale che ammonta a 500 mila euro, una cifra destinata a coprire i costi dei titoli di viaggio e a incentivare l’abitudine al mezzo pubblico tra le nuove generazioni.

L’intento dell’amministrazione è quello di favorire abitudini di viaggio sostenibili, riducendo l’impiego dei veicoli privati e allo stesso tempo agevolare l’incontro con il patrimonio storico e paesaggistico del territorio.

Abbattere le spese di trasporto significa, infatti, rendere più accessibili borghi, musei e parchi naturali, trasformando ogni spostamento in un’esperienza formativa che rafforza il legame tra i ragazzi e le radici della propria regione.

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